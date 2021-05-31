德语媒体：三孩生育政策来了 然后呢？

（德国之声中文网）中国周一再次宣布放宽人口生育政策，未来一对夫妻可以生育三个孩子。德国《每日镜报》发表评论“中国宣传三孩家庭”（China propagiert die Drei-Kind-Familie）写道：

“这是一场反革命。但它打着自由派恩惠的幌子。中国现在允许三孩家庭。但更重要的是：这个政权在几年前还以蛮横的方式限制只能生育一胎，如今又鼓励夫妻生三个孩子。”

“共产党周一宣布的，是对造成无可言喻的痛苦以及导致无数胎儿和婴儿死亡的独裁式人口政策的第三次修正。这不会是最后一次。

当然政府不会让路线转变与向遭受悲剧的人民道歉联系起来。而是吹嘘自己为赋予人民更多自由的政府。”

作者指出，中国的例子展现出，试图由上而下控制社会时所存在的局限性。1980年中国将一胎化政策强加于国民，这是“社会工程学”的独裁行为，但设计者却将其吹捧为对人口爆炸的合理回应。

“但这条据称是量身定做的道路早已展现出阴暗面。中国的‘社会工程’表现出缺乏严谨，在对可能的螺丝进行调节时手法太粗略。这造成该国拥有大量老年人口，限制经济增长，使中国在养老保障方面面临难题，还可能导致领导层的帝国梦想幻灭。”

文章接着提到中国一胎化政策造成的男女比例失衡问题。虽然共产党在2016年允许所有夫妻生育二胎，但却未对人口曲线带来理想的改变。

“独裁者的教训：虽然无法彻底阻止不必要的人口增长，却可以通过营造恐惧氛围大幅减少。但上位者无法命令生育更多孩子。”

“需要的是强大诱因—在达到一定的生活水平后，理想的诱因比物质的激励更有效果。国家不是刺激生育率的最有效权威，像德国这样的自由社会也早已有所体会。”

德国《资本》杂志周一发表文章“供应链法：在华德企的艰难时刻”（Lieferkettengesetz: ungemütliche Zeiten für deutsche Konzerne in China）。作者指出，新供应链法的出台势不可挡，在华的德国企业将面临比目前更艰难的处境。

文章开头写道：“当德国围绕新供应链法进行辩论时，所有人好像都假装看不见房间里重达200公斤的大猩猩。无论是政界中的该法支持者或商界的反对人士，都没有公开谈论真正的问题：中国。”

“新规定将迫使德企未来更关注供应商是否遵守人权及环保规范。在世界多数国家中，这意味着企业必须做更多工作，例如提高成本或提出更多报告。但在中国，法律每一点应用都会成为政治问题。而中国国家习近平不断展现无惧对抗的态度。”

作者指出，未来可能给德国企业带来更多麻烦的绝不仅仅是新疆的再教育营。“各种侵犯人权的行为已经写在共产主义专政的基因里。而且北京政府只在极少数情况下遵守环境标准。当全球都在尽可能从根本减少二氧化碳排放时，中国的排放量持续快速增加。”

“随着应对气候变迁成为全球政治的主轴，西方国家与中国之间的冲突在所难免。在华投资而且生意庞大的西方企业，越来越可能陷入左右两难。供应链法还可能成为迫使在华德企改变做法的武器。与世界上几乎所有国家不同，在这种情况下，（在华德企）供应链中的每一个微小改变都可能面临政治惩罚。”

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