德语媒体：三中全会将会释放什么信号？

前不久中国官方正式宣布，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议将于7月在北京市召开。按照惯例，三中全会通常要为未来的经济发展指明方向，那么此次被异常推迟数月之久的三中全会，又会发出怎样的信号呢？

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，对于当前中国经济所面临的窘境，北京的当权者们非常清楚。他们也很清楚，三中全会上他们必须为此提出对策。这篇题为《自由才是推动经济发展的重要因素》的评论写道：

"中国领导层又在采取他们屡试不爽的老办法。当局又在大手笔花钱，今年五月，他们出台了价值数百亿美元的市场提振计划，而这项计划选择在七月三中全会之前出台，也绝非偶然。就在几天前，中国又为其芯片工业投入了数以亿计的资金，该行业是中国实现现代化的核心领域之一。同样是在五月，当局又发行了价值1400亿美元的长期国债，以刺激经济发展。在房地产领域，政府一直给外界营造任由市场发挥调节功能的印象，但现在政府还是出手干预了。地方政府也采取了行动。在经济和金融中心上海，第一次购房者将可以享受低首付和低利息的待遇，此举是为了刺激当地疲软的房地产市场。

政府还计划让国有企业收购滞销的住宅，并将它们改造成公共住宅。中央银行为此准备了410亿美元用于相应的低息贷款。为了实现上述各项措施，政府总共将投入超过2200亿美元资金。当局的经济提振一揽子措施，可以说规模相当庞大。当然其首要目的，就是要帮助中国获得全球技术霸主地位。得益于政府投入的大量资金，中国的芯片工业已经取得了长足的进步。2049年，中华人民共和国将迎来建国一百周年纪念日。届时，中国希望能够超越美国，成为世界头号强国。"

评论指出，中国领导层深知，要想实现地缘政治领域的野心，国内的稳定至关重要。为此目的，对内的高压政策将有增无减。

"多年以来，中国共产党已经将其触角伸展至社会的每一个角落。所有机构都被要求设立党支部。不断有报道的称，重要领域的员工被收回护照，以防工程师和IT专家流失境外。很多年轻人也在高调讨论是否要移民国外。所有这一切，可能只是城市精英阶层的想法，在广大农村，共产党宣扬的民族主义仍大有市场。但是，承担经济和技术进步重任的，恰恰是这些城市阶层。而没有自由和创造空间，这种进步则是很难取得的。党只能在这一矛盾中踯躅前行，改革的前景依旧暗淡。

有鉴于此，中国的未来不仅仅同该国是否会推动经济政策改革密切相关，中国能否成为经济中心，个人自由能否得到保障也至关重要。虽然美国的政策常常遭到诟病，但美国生活方式之所以能够对东西方几代人产生影响，显然并不是偶然的。"

中国不断为其高压政策加码之际，世界第一人口大国印度又一次成功举行了民主选举。《科隆评论报》就此写道：

"印度选民再一次证实了民主在该国拥有坚实的基础。恰恰是很多贫困的底层选民没有被民族主义者所误导，而是将选票投给了可以替代莫迪的政治力量。选民的力量不容低估。正当邻国中国不断为其高压政策层层加码之际，人口数量已经跃居全球第一的印度却展示了另外一番景象。这一切说明，民主和法治也完全适用于人口众多的新兴国家。"

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