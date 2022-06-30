德语媒体：万马齐喑的香港

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表报道称，中国党和国家领导人习近平将亲赴香港参加这里举行的主权回归庆典活动。在习近平看来，对香港民主运动的镇压是中国政府取得的一大成就。这篇题为《万马齐喑的香港》的报道写道：

“25周年的纪念日，本来是主权回归后的上半时结束。中国当年在同英国签署的协定中承诺，香港主权回归后的五十年内，香港将保留'高度自治'，中国也不会干扰其'生活方式'。但是北京仅凭一纸法律，即所谓的国安法，就使香港曾经活跃的公民社会变得鸦雀无声。

习近平启程前夕曾表示，他'深深地爱着香港'。但这种爱显然不是相互的。根据一项最新的民调，香港18岁至29岁的年轻人当中，只有2%的受访者认为自己是中国人，而76%的受访者则首先认为自己是香港人。这些数据来自香港知名的民调机构-香港民意研究所。这一数据能得以发表本身就说明，香港还是有别于中国其他城市。但问题在于，这种区别还能持续多久。

今年四月，香港民意研究所副总裁钟剑华已经逃离香港。目前人在英国的他透过电话表示：'我得到信息称，国安警察将在习近平到访前夕采取更多行动，而我就是他们的目标之一。'这位民意研究者坚信，他所进行的问卷调查有助于政府改善施政方式：'没有任何一个政府能够无视民意。'周五，将被习近平正式任命为香港新特首的李家超也许并不认同钟剑华的观点。根据香港民意研究所发表的民调结果，李家超的民意支持度只有35%。不过，民调也显示，越来越多的香港人认为发展经济比实现民主更为重要。过去两年当中，持这一观点的比例从28%上升到了36%。"

《法兰克福汇报》写道，为了增强香港人对中国的认同感，北京加大了在香港的宣传力度。新版教科书里，2019年的抗议运动成了受"境外敌对势力"唆使的事件，而香港也从来不曾是英国的殖民地。

"外国人和当地的专业人士正在大量离开香港。对于中国政府来说，移民潮也许并非坏事。移民留下的空缺正好可以由大陆人来填补，从而加快香港同内地的融合。但香港的精英阶层仍感到相当紧张。一名属于建制派的香港人表示，从大陆来的人并不能填补这些空缺，因为他们并不具备相应的'思维方式'。这名圈内人士说：'只有当国际社会把你当作国际中心，你才能成为国际中心。'他表示，任命李家超出任特首是一个错误的决定。一个没有国际经验和经济知识的前警官、一个遭到美国制裁的人，'怎么可能在世界上代表香港呢？'北京显然并不看重这些问题。这位圈内人士相信，新一届香港政府的决策空间将变得更加有限。'中央政府认为，我们过去不够听话，所以今后必须按照北京的要求来行事。'"

《商报》发表评论称，七国集团和北约峰会上，西方领导人虽然表现出了团结姿态，但事实上，在同专制政权的斗争中，西方阵营却显得相当孤立。评论写道：

"有争议的议题还有许多。比如，在集中精力应对普京的同时，如何做到不忽略其他安全风险，北约内部意见并不统一。这类风险包括气候变化、难民潮，尤其是应对如何应对中国。

七国集团宣布的价值六千亿美元的基建计划，远远不足以同中国日益增长的全球影响力向抗衡。中国很快就会一跃成为世界头号经济体，因此制定出抗衡中国的核心战略就显得尤为重要了。面对日趋专制的中国，西方应如何捍卫价值观，又愿意为此付出过高的代价？相关的讨论，目前甚至还没有展开。"

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