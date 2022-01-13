 德语媒体：“万能主席”习近平 | 媒体看中国 | DW | 15.01.2022

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德语媒体：“万能主席”习近平

《世界报》关注了极大权于一身的中国国家领导人带来的影响。《法兰克福汇报》则将目光投向中国疫情下的清零政策，包括愈加严厉的惩罚措施。

China - Neujahresansprache Xi Jinpin

（德国之声中文网）《世界报》周五（1月14日）发表文章"他们称他'万能主席'（Sie nennen ihn den "Vorsitzenden von allem"）。文章开头提到一个有关习近平想把中国变成"西朝鲜"的笑话，作者Maximilian Kalkhof如此解释这个笑话的梗："习近平想把中国打造成第二个朝鲜，一个没有任何自由空间的顽固专制国家--只是不会面临饥饿危机和食品短缺的问题。"

文章作者坦言，这样的笑话自然是在嘲讽，但是也涵盖不少事实。他指出，中国的贫困率从2012年习近平上台时的近7%减少到如今的约0.2%，"对于许多中国人来说这是一个好消息。但是习近平发起的朝向威权主义、民族主义、社会主义监管狂潮的转变也是事实。对于律师和记者等许多中国人而言，这是一个坏消息。"

"从未遇到的的难题"

文章继续写道，这意味着习近平的中国使美国和欧洲面临一个从未遇到的问题：自第二次世界大战以来，首次出现了一个独裁但经济上非常成功的超级大国。与中国相比，曾经的苏联仅是一个经济侏儒。

《世界报》的作者分析："这种专制的强硬和经济技术的强大同时存在，与习近平有着密不可分的关系。他用铁拳执政。他使中国比19世纪鸦片战争以来的任何时候都更富有和更强大。"然而，外界对习近平的了解却少之又少，"习近平在西方公众视野中的缺席，与他在中国的无所不在形成了鲜明的对比。习近平将更多的权力集中在自己身上，几乎超过所有前任。他的头衔如此之多，以至于中国专家们也戏称他为'万能主席'。"

文章结尾处提到中共第三份历史决议，并认为该协议在形式上使习近平与毛泽东和邓小平不相上下。已经在位将近十年的中国最高领导人习近平，预计将在秋天召开的中共二十大后再次连任。但是"是否只会连任五年尚无人可知。（众所周知的是）世界将至少再经历五年的威权主义、民族主义和社会主义监管狂潮"，文章如是总结道。

"目之所及皆有罪"

《法兰克福汇报》周五则关注了中国疫情下的清零政策，包括严厉的惩罚措施。在题为"目之所及皆有罪（Schuldige, wohin man schaut）"的文章中，作者Friederike Böge注意到河南警方近日通报的11起"涉疫典型案例"，例如，一名在未设置发热门诊的医疗机构工作的医生对发热病人实施诊疗，由此被以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查，因为当地防疫措施规定，只有设有发热门诊的定点机构才能对发热病人进行治疗；另一个例子是，某药房负责人向顾客销售退热药品，被处以行政拘留五日的行政处罚。文章解释道，当地的药店已暂停销售这类药品，"因为想购买这类药品的人有故意隐瞒新冠病情之嫌。"

《法兰克福汇报》的作者认为，河南在这个时候公布这样的名单，展现强硬态度，应该不是巧合。该省是目前奥密克戎(Omicron)病毒爆发的中心，中央政府正在密切关注。"中国面临的压力是：证明其清零策略也能经受住奥密克戎毒株的考验。"

"为此，中国越来越多地诉诸于刑法"，文章以本周宣判的一个案例为例：据中国媒体报道，大连某管理有限公司在2020年12月对进口冷链货品进行装卸搬运作业中，违反防疫措施，导致新冠病毒由进口冷链货品向社会面扩散传播，构成妨害传染病防治罪，公司三名直接负责的主管人员承担刑事责任，被判处4年9个月到3年3个月不等的有期徒刑。《法兰克福汇报》的文章认为，这个案例与中国官方宣传的论点相呼应："新冠病毒可能是通过进口冷冻食品进入武汉的"。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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