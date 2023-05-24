 德语媒体：七国峰会打造抗中联盟 | 媒体看中国 | DW | 30.05.2023

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德语媒体：七国峰会打造抗中联盟

前不久在广岛举行的七国峰会上，与会各国最为关心的一个议题，就是今后应如何同中国打交道。一个遏制中国日益增长影响力的全球联盟正在初具雏形。

Japan G7 Gipfel in Hiroshima | Premier Fumio und Gäste

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，去年的巴厘岛二十国峰会上，各国首脑争相同中国党和国家领导人习近平举行会谈。而在前不久刚刚结束的广岛七国集团峰会上，中国仍然是主要议题，但不同之处却在于，这一次各国是在商讨如何打造全球联盟，以共同抵御来自中国的日益增长的压力。这篇题为《七国集团会议是一次自由世界的峰会》的评论写道：

"本次七国峰会之所以令北京如此紧张，也是事出有因的。因为习近平早就放弃了中国'韬光养晦'的发展战略，转而在地区及全球层面上向美国发出挑战。一方面，中国认为自身已经具备同美国开展竞争的能力。另一方面，中国还坚信，美国的霸主地位正在快速衰落，而中国可以加快这一进程。显然，这是共产主义传统信条的最新解读，即资本主义终将失败。

北京的核心目的是，借助胡萝卜加大棒的经济手段，让尽可能多的美国伙伴和盟友同华盛顿保持距离。与此同时，中国还在宣传一种理念，即美国只关注霸权利益，只有中国才是符合《联合国宪章》的、公平世界秩序的真正保障者。在亚洲，日本是反对中国霸权野心的主要反对者。

广岛七国集团峰会的东道主 -  日本首相岸田文雄将如何抵御来自中国的经济压力列为峰会的核心议题，这是从全球视角抗衡中国影响力的最新尝试。在亚太地区，除日本之外，韩国、台湾和澳大利亚都对北京以经济手段表达政治不满的做法有过切身体会。而欧洲小国立陶宛也因其政治立场，遭到了北京大规模的经济制裁。"

印度总理莫迪出席了七国峰会期间举行的”四方会谈“

印度总理莫迪出席了七国峰会期间举行的”四方会谈“

这篇分析文章指出，尤其令北京感到不安的是，韩国、印度尼西亚以及印度等国的首脑也出席了广岛七国集团峰会。评论写道：

“美国总统拜登的国家安全顾问苏利文形容七国集团已经成了'自由世界的指导委员会'。在霸权及制度竞争日益加剧的当今世界，七国集团这一'俱乐部'被赋予了新的重要意义，即共同讨论应对战略，以便向中国和俄罗斯发出明确的信号。正如习近平访问莫斯科时所说的那样，中俄正在联手应对'百年不遇的世界大变局'。

在日本首相岸田文雄巧妙运作之下，七国集团已经不仅仅是西方世界的简单外延，而已经转变成了包含饱受中俄修正主义路线所困扰的众多国家的全球平台和会议。今后中俄两国愈具有侵略性，这一联盟也就会变得更加团结。"

西方七国峰会上，各国也就减少对中国经济的依赖风险达成了共识。《世界报》就此写道：

"要想使这一战略行之有效，西方七国必须采取主动。对德国而言，去风险也意味着要对同中国和俄罗斯的经济关系进行重新评估，即要顾及上述两国的地缘政治野心，也要关注他们的人权记录。这就需要实现供应链的多样化，同时也要减少在敏感领域的依赖程度。

去风险还需要通过投资增加本土的生产能力，促进本国的研发能力以及寻找替代性的经济伙伴。与此同时，对于那些在人权、民主和法治原则方面同德国拥有共同价值观的国家，德国应加强伙伴合作。

通过强化经济伙伴关系，德国以及七国集团就能够共同降低风险，并提升经济领域的抗压能力。作为重要的经济体以及七国集团的支柱之一，德国有责任推动该集团制定强有力的战略。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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