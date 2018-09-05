德语媒体：一线光明与持续阴霾

（德国之声中文网）《世界报》以"中国打破石油贸易中的美元垄断"为题刊文指出，中国对外原油贸易中，已经有大约14%以人民币结算，北京正在寻求摆脱对美元的依赖。

文章注意到，自从今年3月起，在上海就可以进行原油期货交易，外国企业也可以用人民币购买原油期货。作者认为，在人民币尚未完全国际化的当下，中国能够实现这样的成就令人惊叹：

"中国现在已经是全球最大的石油消费国，每天，中国都要进口约900万桶原油。用本国货币来结算主导价格则会获得巨大的优势。本国的炼油企业等大客户将能够获得计划上的便利，同时，人民币的国际化进程也会获得助力。目前，全球贸易中大约只有2%用人民币结算，对于一个崛起中的世界大国而言，这一比例显然太小。此外，中国还陷于与美国的贸易战之中，而华盛顿正有些肆无忌惮地将全球主导货币美元当作武器。

"石油是当今交易量最大的原材料，每年全球原油交易总额高达14万亿美元，相当于中国的经济总量。美元成为无可撼动的全球主导货币，也要归功于石油。整个全球金融体系现在都基于美元，这让华盛顿能够将某一个国家隔绝于全球体系之外。这是因为，每一个外贸交易者都需要美元，也就是多少需要仰仗美国的鼻息。仅仅因为这种潜在的风险，就导致没有人愿得罪美国。而针对伊朗的制裁能够如此有力，也完全是因为美元的地位。

"也许，中国现在能够间接地帮上伊朗一把。既然原油可以用人民币交易，那么德黑兰就可以至少继续出口其自然资源。"

"颤抖的中国股市"

"这是一个蛮搞笑的故事：路透社最近写道，为了知道贸易战到底是美国赢还是中国赢，中国企业家和股民们如今跑去找算命先生。算命先生分析中美领导人的生辰八字，并据此给出投资建议"，《法兰克福汇报》9月5日金融版的一篇文章在开头这样写道。

"然而在中国经济中心上海，股民们早就笑不出来了"，文章写道，自从美国对价值500亿美元的中国进口征关税以来，在浦东商圈摩天大楼里的人们，"每天早上第一件事就是抓起智能手机，看看特朗普是不是又发了新的推特，宣布对中国新的重大打击。

"几乎没有什么比这位美国总统今年6月的威胁更让中国投资者受惊了。特朗普当时威胁称，除了已经宣布的关税外，考虑进一步向价值2000亿美元的中国商品征收可能为25%的关税。这样一来，中国对美国出口总额的一半都将进入贸易战的火网。很多分析师担心，这会让沪市和深市跳水无疑。"

文章指出，从今年年初开始，沪市跌了18%，从今年6月开始跌了12%，"股票交易人士估计，中国当局曾试图通过其投资公司的买入（所谓的"国家队"救市）来扭转下跌趋势，然而这收效甚微：中国金融市场充斥着焦虑。今年8月，中国（A股）全球第二大股市的地位被日本所取代……"

文章随后也写道，在中美贸易争端的背景下，虽然中国政府如今阻止了人民币对美元的下跌，"却没能阻止成百上千网络信贷平台的破产以及其它不够可靠的投资工具打了水漂，而这里面，往往是中国投资者的全部身家，曾时常得到高达14%的回报率"。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。