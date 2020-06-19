德语媒体：一条从未有过的边界

（德国之声中文网）《新苏黎世报》题为“中印在喜马拉雅为一条从未有过的边界而争执”（China und Indien streiten im Himalaya um eine Grenze, die es nie gegeben hat）的文章开篇写道：

“喜马拉雅山高处加勒万河谷所发生的冲突，过程如何，并未完全澄清，不过，印度媒体这样描述：印度军队清除了中方在印度一侧搭建的帐篷营地；之后，印度人遇见了100多个中国士兵的巡逻队，随后发生肢体冲突。士兵们显然使用了石头和钉有钉子、铁丝网的棍棒进行打斗。事件据称发生在山崖上，不少士兵坠入冰冷的河流中。”

“这是1975年以来，争议边境地区首次有士兵被打死。至少20名印度士兵死亡，中方据称也有人死亡。于是，两个核大国之间的关系很久没有这么紧张了。印度总理莫迪周三在简短电视讲话中承诺，印度士兵的死不会是枉然。同一天，两国外长通电话，互相指责对方挑衅导致冲突和死亡。”

“冲突发生在海拔4000米以上的拉达克地区东部。这里从未有大量人口定居，过去，牦牛商队走过赤裸的岩石、冰川和咸水湖。如今，军车驶过战略修筑的道路，中印士兵建立哨卡。他们试图在‘实际控制线’上制造事实，这条线的走向双方从未达成一致。”

文章写道：“未澄清的边界问题在1950年代成为冲突。印度1947年独立，中国共产党1949年赢了内战。中国宣称，殖民时代的边界被废除。印度则坚持不变。1959年，中国总理周恩来致信印度总理尼赫鲁，建议实施‘实际控制线’：东部边界将沿着麦克马洪线，印度一侧难以进入的高原阿克赛钦则归属中国。尼赫鲁拒绝了。”

“三年后开战了。1962年10月，中国军队进入争议地区。他们逼退了拉达克和东部地区装备糟糕的印度军队，32天后，周恩来宣布停火。对印度人来说，这是一场蒙羞的失败。中国通过军事手段设立了一条外交途经被拒绝的边界。实际控制线成为事实，无论尼赫鲁如何不满。他写道：‘这条实际控制线是什么？是您通过您的进攻制造的线？’直到1993年，印度才正式承认实际控制线这一概念，对于其具体走向，双方至今没有达成一致。对其长度也是如此：印度认为实际控制线近3500公里长，中方认为约2000公里长。”

文章写道：“（迄今）仍不断发生越境事件。2017年东部边界局势紧张，因为中国工程师和士兵在中印和不丹三国交界处的洞朗高原修建一条公路。印度军队将其驱赶，之后是数周的谈判，印度愿意撤回，中国则停止基建项目。总理莫迪和中国国家主席习近平愿意定期会晤，以缓解边境冲突。2018和2019年，莫迪与习近平两次会晤。双方也继续在边界沿线修筑其军事基础设施。”

《新苏黎世报》另一篇题为“莫迪与习塑造强人形象”（Modi und Xi inszenieren sich als starke Männer）的文章写道：“人们大概觉得，印度总理莫迪和中国党和国家领导人习近平现在正忙着其它的问题，顾不上在边境发生小规模冲突。新冠疫情的应对以及与此相关的国民经济下滑需要国家元首的全部注意力。希望他们不会滥用这场冲突，转移对本国困难的注意力。”

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