德语媒体：一年内禁止北京“新冠大收购”？

”明镜在线“发表文章，关注了德国政界对中国可能利用新冠疫情收购德国重点企业的担忧。《法兰克福汇报》指出，继阿里巴巴之后，网易和京东也要在香港二次上市。在中国的观察家估计，通往美国资本市场的道路很快就不通了。
（德国之声中文网）经济议题是将于９月１３至１５日在莱比锡举行的欧中锋会的重中之重。德国"明镜在线"指出，中国去年连续第四次成为德国最大的贸易伙伴，双边贸易额高达２０６０亿欧元。
"但新冠病毒大流行却可能加剧业已长期存在的危险：在危机中陷入困境的重要的德欧企业可能被迫向财力雄厚的伙伴敞开怀抱，比如来自中国的公司。不久前，德国基社盟欧盟政治家、欧洲议会欧洲人民党议会党团主席曼弗雷德·韦伯（Manfred Weber）就对这样的情形发出了警告。"
文章说，韦伯警告，中国企业--其中部分是由国家资金资助的企业--正试图加紧收购新冠危机中陷入危机的欧洲企业。他提议，在新冠危机结束前，先在一年时间里禁止中国企业进行收购。
"明镜在线"指出，韦伯的提议在德国富有争议。自民党联邦议会党团对此想法表示支持，而基民盟内则传来批评之声。宣布将竞选基民盟下届主席的吕特根批评说，"首先是德国的初创企业实际上需要美国或中国的资金，德国和欧盟长时间里证明无法为它们提供必要的资本。" 而社民党外交事务政治家尼尔斯·施密德（Nils Schmid）也持同样观点。
文章写道，"尼尔斯·施密德认为韦伯的建议是'错误的信号'，因为欧盟和中国正要签署贸易和投资保护协议，加强基于规则的贸易往来。因此'我们不应该采取这样任性的做法'。他指出，对于敏感的基础设施已有规则可循，即（经济部长）阿尔特迈尔的外贸法修正案。"
文章指出，德国经济部早已对收购感到担心。"也是出于对中国收购政策的担心，经济部四月修改了外贸法。经济部长阿尔特迈尔当时说，通过法律修改，自由经济法规在涉及'德国根本利益'时会收紧，尤其关系到基本需求供应、通讯以及医疗和防护设备。"
美国资本市场以外的选择
《法兰克福汇报》报道，继阿里巴巴之后，网易也将在香港二次上市，京东也有此意。
文章开篇写道，"特朗普对中国的制裁会走到哪一步？中国政府代表这几天在和记者的讨论中警告说，在这位美国总统那里，凡事都有可能。特朗普可能对中国展开'金融战'，其顶峰是切断中国银行、企业与美元体系的联系，让它们不能用美元继续进行交易。"
不过，文章进一步分析说，专业人士现在也出来安抚，仅从现在的情况来看就不太可能发展到这一步，因为美国依赖中国继续资助其债务。但特朗普的另一个手段却显得越来越现实，即将中国企业从美国股市中赶出去。
文章说，"美国参议院已经通过一条法规，中国企业必须向股市监管会公布帐目，证明它们没有受中国政府的影响，因此中国许多观察家估计，通往美国股市的道路很快就不通了。文章指出，"随着美国梦越来越灰暗，阿里巴巴和网易不会是唯一重新向家乡靠拢的高科技企业。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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