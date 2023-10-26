德语媒体：一带一路 – 中国特色国际秩序的路标

(德国之声中文网）《商报》发表客座评论写道，上周北京举行的“一带一路”峰会显示，中国党和国家领导人习近平十年前发起的这项倡议早已超越了经济范畴，而其打造地缘政治同盟，以抗衡西方主导的国际秩序的意图则已经日益明显。这篇题为《一带一路是建立中国式国际秩序的路标》的评论写道：

“有鉴于此，‘一带一路’应被视为中国下一步战略意图的路标。它以措辞优雅的三要素描绘了一个符合中国利益的国际秩序，或者用习近平的话来说就是‘人类命运共同体’。其焦点不再仅仅局限于中国的经济扩张，而是以中华人民共和国‘中国特色社会主义’为模板营造安全秩序，以实现发展和确保发展，并推广中国定义的价值观体系。

中国提出的三个全球性倡议（全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议）凸显了中国的目的，即不可逆转地摧毁现行国际秩序及其规则和价值观，同时为中国特色世界秩序赢取尽可能多的支持者。

今年一带一路峰会前发生的两件事，使中国的意图昭然若揭：2023年8月的金砖国家峰会接纳更多国家进入金砖集团的决定，以及习近平缺席前不久的G20峰会。”

评论作者Angela Stanzel指出，中国领导人习近平亲赴南非约翰内斯堡出席了金砖国家峰会，却缺席印度举行的G20峰会。因为中国在金砖集团中占据主导地位，而G20峰会却是多极化世界秩序的支柱之一。

“刚刚结束的第三届一带一路峰会，出席者多为以普京为首的专制国家的代表。这也再度向我们欧洲人展示了中国的意图。习近平虽然一再强调，中国不搞‘意识形态抗争、地缘政治对抗以及拉帮结派’。但只需观察中国的实际行动，就不难发现，这恰恰是中国的所作所为。”

习近平亲信李尚福和秦刚双双被免职

李尚福和秦刚都曾是习近平一手提拔的部长级高官，现在两人突然落马，官方也没有给出任何理由。这是不是习近平权势地位走向衰落的迹象呢？《南德意志报》发表评论称：

“习近平治下的中国有着与众不同的逻辑。过去十年里，习近平有系统地铲除了对手、摧毁了党内的宗派、并挤走了改革派力量。党的最高领导层全部由忠心耿耿及唯唯诺诺者组成，其最高宗旨就是要对习近平一个人保持绝对忠诚。

在中国，被投入监狱的记者和活动人士数以千计，而此次落马的前驻美大使秦刚以及军事将领李尚福却是两位知名度极高的技术官僚。这两人曾经是中国共产党对外的形象代表，他们的失踪代表了习近平对党的全面掌控，标志着集体领导时代的终结。该事件对中国国内发出的信号是：没有任何人是安全的，每一个中国人的命运都掌握在习近平的手里。

习近平治下，中国变得更加不透明，更加反复无常，也更加残酷无情。两名部长的失踪应当让外国人更加明确地意识到，中国绝不是其自称的可靠伙伴。如果将最高层官员的落马，理解为习近平的软弱，那显然是大错而特错了。恰恰相反，这正是习近平权力地位的基础。”

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