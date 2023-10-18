德语媒体：“一带一路”是中国的成功

（德国之声中文网）“这一倡议从一开始就是一个地缘战略大项目——通过实现数千个基础设施建设项目支持发展中国家，同时扩展中国的利益和影响力，提高中国的声誉。在第一个十年中，中国很好地做到了这一点。”瑞士出版的《新苏黎世报》刊登的评论文章这样评价“一带一路”。作者接着写道：

“至于这些投资经济上是否划算，却是值得质疑的。在中国的高铁网络建成、高速公路铺好之后，产能过剩的国有和私营企业转向了‘一带一路’ 项目。中国和国内企业在多大程度上从中获益，并不清楚。专家估计，参与‘一带一路’的国有企业的产能利用率变得更低了。”

文章指出，一些发展中国家的基建工程被西方企业视为无法产生经济效益因而无人问津，例如肯尼亚和老挝的铁路项目，但中国人却愿意承建，而中国企业的报价之低是西方企业无法比拟的。这让中国能够以发展中国家的援助者自居。

“作为发展援助方，中国扩大了在有关国家的影响力，并使之服务于自己的目的。例如，‘一带一路’的借贷国在联合国人权理事会经常会做出顺应中国的利益的表决，比如在讨论新疆维吾尔人境遇的时候。不过，一些国家面对过度举债和基建项目效益不足，他们在有关问题上挺中国的立场还会坚持多久，还需拭目以待。”

“一带一路”峰会在北京登场 难得一见的普京 俄罗斯总统普京17日抵达北京，并与习近平会面。这是他在今年3月受到国际刑事法庭通缉后第一次出访前苏联加盟共和国以外的国家。此行凸显了中国在经济和外交上对俄罗斯的支持。俄官方数据显示，中俄贸易今年上半年飙升了30%，预计全年贸易额有望超过 2000亿美元。中俄合作基础设施项目的重点之一是 "西伯利亚力量"-2 号管道。该管道将穿越蒙古，从俄罗斯向中国输送更多的天然气。

“一带一路”峰会在北京登场 匈牙利——欧盟唯一与会国 匈牙利总理奥尔班是唯一参加峰会的欧盟国家领导人，他在北京受到中国总理李强的迎接。匈牙利媒体上个月报道称，由中国提供融资并部分承建的连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路项目遇到困难，中国将停止提供资金。中国外长王毅本月早些时候对匈牙利外长表示，该项目将按计划继续实施。该铁路全长352公里，计划于2025年完工。

“一带一路”峰会在北京登场 塞尔维亚总统胜似“回家” 另一位来自欧洲的与会者是塞尔维亚总统武契奇。据新华社报道，武契奇在会见中国全国政协主席王沪宁时（图）说，塞中高度互信、友谊真挚，“每次访华我都有回家的感觉”。峰会期间，中车集团与塞尔维亚交通部签署合约，向塞尔维亚出口20辆高速动车。据报道，这些动车为匈塞铁路“量身打造”。

“一带一路”峰会在北京登场 新入群的阿根廷 阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）17日抵达北京。阿根廷2022年才加入“一带一路”倡议，希望吸引中国投资该国的铁路、核能、太阳能和氢能源产业以及农业和数字化基础设施。中国对拉丁美洲的兴趣所在是绿色科技和采矿业。布宜诺斯艾利斯拉丁美洲社会科学学院的研究显示，中国企业已在阿根廷和智利投资数十个锂矿开采项目。

“一带一路”峰会在北京登场 媒体中心 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的新闻中心设在北京国家会议中心。这里向各国记者提供专业的办公、传输设备，以及信息资讯、交通餐饮等服务。图中的餐厅，空间装饰加入了“丝绸之路”的元素。

“一带一路”峰会在北京登场 印尼与东南亚第一高铁 中国在印尼建设的雅加达到万隆的雅万高铁，是“一带一路”在东南亚的示范项目。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。本月初，印尼总统佐科（图）为这条铁路通车剪彩。佐科在北京期间将会晤中国领导人习近平，预计他将与中方讨论将雅万高铁延申至印尼第二大城市苏腊巴亚的计划，以及投资可再生能源项目和贸易等议题。

“一带一路”峰会在北京登场 债务陷阱中的斯里兰卡 斯里兰卡利用中国资金建造了高速公路、一座港口、一座机场和一家火力发电厂，欠下了70亿美元的债务。作为偿债的一部分，该国将战略港口汉班托塔的控制权交给了北京。这被批评者视为中国 "债务陷阱 "外交的典型例证。上周，斯里兰卡与中国进出口银行达成协议，由后者偿还约42亿美元的债务。这是与包括印度和日本在内的其他国际债权人达成的更广泛重组计划的一部分。去年上任的斯里兰卡总统维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe，图中)在北京期间将与习近平举行双边会谈。

“一带一路”峰会在北京登场 肯尼亚与未完工的铁路 “一带一路”在非洲的一个重要项目是从肯尼亚首都内罗毕到最大港口蒙巴萨的铁路。2017年动工的该铁路被中国宣传为成功故事。这条铁路的第二段原计划通往邻国乌干达和其他内陆国家。在乌政府退出并选择与土耳其的一家公司合作后，第二期工程停工。肯尼亚欠中国60亿美元的债务。在论坛期间，该国总统鲁托（William Ruto）预计将与中方磋商为肯尼亚境内剩余路段再融资的可能性。

“一带一路”峰会在北京登场 纪念邮票 为纪念“一带一路”倡议提出十周年，中国邮政发行纪念邮票一枚。图案以花卉、和平鸽，以及代表基础设施合作和互联互通概念的公铁运输车辆、货轮、起重机等元素共同组成的数字“10”为主体，并结合“丝路金桥”元素。这枚邮票计划发行数量705万套。



中国在“一带一路”沿线国家的影响力不仅限于经济和政治。评论还写道：

“在吉布提，中国的成就最终体现在军事上。中国企业在该国运营港口码头，而中国人民解放军则在那里拥有一个军事基地，这是中国在境外唯一的军事基地。通过‘一带一路’与中国联系密切的巴基斯坦，已被视为中国建立海军基地的内定候选国。

与十年前相比，中国在国际上更加活跃，在发展中国家往往拥有比西方国家更佳的形象，其影响力得到了提高。在很多情况下，这都直接与‘一带一路’有关。尽管这一倡议一再给受援国家带来资金债务问题，但对中国而言，这是一个巨大的政治成就，中国的地缘战略大工程奏效了。”

与“西方增长模式”唱反调

《南德意志报》也关注了中国“一带一路”十年，该倡议在国际上受到的诟病，及其发展模式上的转变。该报驻华记者写道：

“诸多迹象显示，该倡议已经显得动力不足。总体看，（中国在）倡议参与国家的建设活动与2018年相比减少了40%。这一大战略一再受到批评的方面包括透明度不高、缺乏可持续性以及腐败问题。此外在过去十年中，到底哪些投资属于该倡议项目范畴，也一直没有完全搞清楚。”

中国在黑山建造的高速公路前景难测

“如果说北京在2013年还在争取与欧洲的西方国家建立更紧密的联系，尤其是通过新建铁路线、公路和天然气管道，那么今天北京则着重致力于把‘一带一路’打造成‘西方增长模式’的反面。习近平在讲话中不点名地批评了美国‘把别人的发展视为威胁，把经济相互依存视为风险”，表示国家之间应该相互尊重。由此，‘一带一路’倡议也成了中国主动把西方国家指为世界上的消极力量，并将自己展示为其对立面的又一个角力场。”

作者注意到，近几年“一带一路”开始从大工程转向所谓“小而美” 项目。“中国做出这一路线调整是迫不得已。过去十年间，地缘政治环境发生了剧烈的变化。美中之间的贸易争端演变成了公开的敌对。乌克兰战争两年来让世界经济承受巨大压力，而中国在（俄乌）冲突中坚定站在俄罗斯一边。再加上新冠疫情、价格和利率的上涨。在中国国内，人们在与经济危机的威胁作斗争。”

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