德语媒体：“一带一路”只是昙花一现？

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表的客座评论称，中国长期以来一直宣称，中国对外贸易的原则是"互惠双赢"，但"一带一路"运作几年来的经验，却令许多人对中国的双赢承诺产生了越来越多的怀疑？这篇题为《当双赢变成中国赢两次之时》的评论写道：

"在很多情况下，基建项目的融资情况都很不透明。例如去年12月建成通车的中老铁路，尽管债台高筑的老挝根本无力承担这一铁道项目的风险，但据称秘密借贷协定上还是注明了，一旦出现经济困境，老挝必须履行支付36亿美元贷款的责任。许多项目的贷款条件都对外秘而不宣，这是一个非常严重的问题，因为一旦投资失败，当地的公众社会将不得不为此承担后果。所谓保守商业机密之说，在这里完全站不住脚，因为这不是私人间的借贷协定，而是公共机构之间的协定。

对中国来说，'一带一路'之所以重要，主要基于三个原因。首先，它可以出口转移中国建筑行业的过剩资源，这样就可以避免该国规模庞大的建筑行业出现萎缩。其二，中国可以借助一带一路缓解国内老龄化造成的后果。借贷方未来向中国偿还的债务，可以用于确保中国老龄人口的生活。第三，中国可以在不投入美元的情况下，确保未来的美元收入：中国银行向承建境外项目的本国建筑公司提供人民币贷款。但相关国家得到的则是一份要用美元结算的账单。这样一来，中国就在不知不觉间完成了人民币同美元的互换。"

评论写道，种种迹象显示，"一带一路"只经历了一段相当短暂的鼎盛时期。中方向非洲国家提供的贷款已从最高点280亿美元，降至2019年疫情爆发前的70亿美元，降幅高达75%。评论称，也许中国政府已经意识到，许多贫困国家也许并没有能力偿还贷款。

"鉴于全球范围内，利率不断上涨，中国的贷款发放者也将不得不应对利率问题。至于一旦发生金融危机后，中国是否还能够在发展中国家和新兴工业国家双重获益，目前尚无法断言。但经合组织各国面临的一个风险则是，一旦发生债务危机，他们将不得不向非洲贫困国家伸出救援之手，而真正获益的一方则是北京。这样一来，经合组织提供的发展援助将被用来强化工业国家的地缘政治竞争者，从外交政策层面而言，这无疑是非常严重的错误。"

有媒体报道称，一名黑客正在暗网兜售涉及十亿中国人的个人信息，据称信息来自上海公安。《日报》发表评论称，姑且不论数据泄露事件是否属实，但中华人民共和国大量搜集公民信息这一事实本身，就为黑客袭击提供了巨大的战场。文章写道：

"狂热的信息搜集也涉及到一个道德问题，毕竟中国并没有运作良好的法治国家系统。尽管北京也制定了一系列数据管理规范，去年还出台了所谓'个人数据保护法'，但对于政府部门的运作并没有透明的监控机制。

一个不争的事实是，一些省份要求在教室里安装监控探头，以便监督教学过程是否'公平'，并对教师进行评估。还有一些城市则通过监控探头来侦察是否有人在滥用社会福利。至于这类信息最终会被汇总到某一个中央系统里，还是会在中国错综复杂的官僚机制里消失的无影无踪，外界就无从知晓了。但人们至少有理由期盼，这些数据今后能得到更好的保护，以免受到黑客攻击。"

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