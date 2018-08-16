 德语媒体：“一带一路”与“天下大同” | 媒体看中国 | DW | 29.08.2018

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媒体看中国

德语媒体：“一带一路”与“天下大同”

希腊与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。《法兰克福汇报》文章认为，希腊的做法与欧盟的意愿背道而驰，但对北京却是来得正是时候。《日报》关注了深圳一家工厂工人维权遭镇压的事件。

Südafrika | Xi Jinping spricht auf dem BRICS Summit (picture-alliance/dpa/Xinhua News Agency/L. Xueren)

习近平：“一带一路”符合天下大同理念

（德国之声中文网）"欧洲外交官在一份文件中不仅对新丝路倡议现在的方向提出批评，还呼吁欧盟各国对北京拟定的所谓谅解备忘录采取一致的态度。但据官媒《中国日报》报道，希腊外长科齐阿斯本周一却在北京和中国外长王毅一起签署了备忘录。希腊对此予以了证实。《中国日报》称，希腊是80多个签署国中第一个'西方发达国家'。"

在题为"北京式和谐"一文中，《法兰克福汇报》指出，北京过去几个月里下了大功夫，好让至少一个重要的欧盟国家正式对"一带一路"公开表示支持。但欧盟认为重要的方面，比如环境标准和透明的招标规则，则在谅解备忘录中没有体现。备忘录中强调互相尊重彼此的核心利益，而这些利益在北京看来包括中国在南中国海的领土要求，对台湾的主权要求以及伙伴国不能批评中国在西藏新疆的侵犯人权行为。

文章认为，希腊和中国签署备忘录的时机对北京来说很关键。文章写道，今年11月，上海将举行一带一路会议，邀请众多国家的领导人参加。此外，"本周一是习近平在哈萨克斯坦提出一带一路倡议五周年，需要展示成功，尤其是在过去几个月中国内外对该倡议的批评之声不断高涨的背景下。人们担心，许多国家无法偿还北京提供的修建基础设施的大笔贷款，从而变得更为依赖中国。另一个抱怨就是，迄今主要是中国公司从中获益。"

文章说，习近平在提出一带一路倡议5周年之际对批评之声作出了回应，称该倡议是经济合作倡议，而不是搞地缘政治联盟或军事同盟。但是，"他（习近平）在阐述这一项目时用了帝制中国的统治理念，即天下都在其势力范围内，邻国都对皇帝充满崇敬。习近平说，一带一路符合天下大同理念，符合和谐万邦的天下观。"

China Demonstration für Arbeiter der Fabrik Jasic Technology (Reuters/Sue-Lin Wong)

8月6日，声援者到深圳派出所外抗议

又一起工人抗议被镇压

《日报》关注了深圳佳士公司的工人维权活动受到打压的事件。文章说：

"如果只是腐败的企业家受到谴责，抗议活动仅限于一家企业内，那就是官媒偶尔提及的'内部矛盾'，人民共和国毕竟是'共产主义'。但是，如果活跃分子组织起来，甚至别的地方出现声援活动，那么，容忍就到了尽头，就会对活跃分子进行严厉打击。最近在生产焊接机的深圳佳士公司发生的事也是如此。"

文章写道，佳士公司工人推出了自己的代表，公司却开除了其中7人。当工人们7月底上街抗议，要求复工时，一群公司派的打手在警察的帮助下镇压抗议。"据香港大学师生监察无良企业行动（Sacom）的信息，有29名抗议者被抓，14人迄今被关押……"

《日报》指出，"这一事件在中国很典型。官方层面，中国是一个工农国家，但现实是，当权者只允许一种形式的工人代表组织：共产党领导下的中华全国总工会。这个有1.3亿成员的工会由国家掌控。其干部代表的往往是老板的利益。"

 

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

 

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