德语媒体：一带一路上的北极通道

（德国之声中文网）德国多媒体公司ntv注意到，中国的一带一路倡议项目除了建设陆地交通网和所谓的“海上丝绸之路”连接印度和非洲大陆外，通过北极的航道也在中国的视野之内。

“一艘集装箱船从中国抵达德国需要25天至30天，包括普通的等候期。如果按照习近平的想法，以上时间未来可以大为缩短。习近平的想法也利用了气候变暖带来的好处：解冻的北极可以成为丝绸之路的一部分。到那时，通过北极的航道会短很多，集装箱船平均可以节省10天时间，耗能成本也大幅降低。目前，只在冬季利用北极航线时才需要破冰船。”

“北极冰层融化得越多，这条航线也就更加实惠。欧洲批评人士不仅着眼于经济利益，环保人士担心当地脆弱得生态系统，而北极可能的地下矿藏也是不可忽略的因素。此外，该地紧邻俄罗斯是人们的忧虑。”

文章批评欧洲旨在应对中国一带一路倡议的“全球门户”项目说得多、做得少，认为北极事务根本没有进入“全球门户”的视野。文章写道：

“俄乌战争爆发后，已无法在北极俄罗斯沿岸进行投资，但斯堪的纳维亚沿岸的北极区域，应越来越成为经济战略要地，因为正是在这里，中国今后的北极丝绸之路会同现有的陆地商道进行会和。”

来看世界上最绿最美的极光 "天堂之舞" 谢尔盖·科罗列夫（Sergej Korolev）的这张图片拍摄于俄罗斯西北部的科拉半岛，巴伦支海的一处岩石海滩上。科罗列夫 "被大海中奇形怪状的岩石和陡峭的山峰所吸引"。在多次尝试拍摄北极光后，科罗列夫终于在某一天成功拍摄到了这幅画面。

来看世界上最绿最美的极光 "狩猎的回报" 本·马泽（Ben Maze）在澳大利亚塔斯马尼亚最南端的狮子岩拍摄到了这幅彩色画面。这是南极光，是澳大利亚的极光。在这里可以看到三种天文现象：银河、所谓的黄道光（黄道光是被散布在太阳系内的尘埃粒子反射的太阳光）和南极光。

来看世界上最绿最美的极光 "南极之夜" 本杰明·埃伯哈特（ Benjamin Eberhardt）在南极的冰立方微子天文台拍摄了这张照片。在最低气温零下80ºC的严寒中站立多时才拍下这张照片。埃伯哈特称这是 "几个月来观察的结果。当然经过多次失败，甚至被冻伤"。但是 "一旦你战胜了这些挑战，你就有很多理由为你的照片感到骄傲"。

来看世界上最绿最美的极光 "罗浮敦的冰灯" 罗浮敦群岛位于北极圈以北仅几百公里处，多次被各种旅游杂志评选为世界上最美的岛群之一。原因之一肯定是这里可以清楚的看到北极光。丹尼斯·赫尔维格（Dennis Hellwig）将三脚架挤在大冰柱之间，用相机拍下了这一精彩瞬间。

来看世界上最绿最美的极光 "菲耶尔的幽灵" 彼特利·普鲁南（Petri Puurunen ）在芬兰的拉普兰地区拍摄到了这一近乎神奇的雪景与绚丽的北极光。普鲁南兴奋地说，高达十米的云杉完全被大雪包裹，载雪量重达数吨。晴朗的天空和零下24℃的严寒，以及被"半月照亮的景色，几乎是一幅无可挑剔的完美画面。"

来看世界上最绿最美的极光 "空中维京人" 尼科·里纳尔迪（Nico Rinaldi）在冰岛之行中拍下了这个壮丽的山谷景观。"黑色的火山沙海滩上矗立着一座气势磅礴的山峰，周围是风堆起来的大沙丘，"这是一个美丽的自然元素的集合。里纳尔迪兴奋地说，他曾期待着下一场雨，冲刷掉空气中的灰尘。他幸运地如愿以偿!

来看世界上最绿最美的极光 "生气勃勃的极光" 5月下旬，珍妮·霍洛瓦图克（Jeanine Holowatuik）在加拿大萨斯喀彻温省的一片森林中捕捉到了这一惊人图像。"月光照亮了云层，北极光在云层上翩翩起舞。霍洛瓦图克说："这是一个神奇的时刻！"。一直持续到凌晨，她都能够在自家附近欣赏这一难得一见的自然奇观。

来看世界上最绿最美的极光 "自然神秘主义" 在冰岛一个 "11月寒风凛冽的夜晚"，弗吉尼亚·伊雷拉（Virginia Yllera）捕捉到了北极光的 "最壮观的时刻之一"。瀑布的倾泻的水雾和寒风给拍摄带来挑战。她必须不断擦拭镜头，调整曝光时间。"然而突然间出现了极光，一切辛苦都值得了。" 作者: Philipp Jedicke



相互矛盾的数字

《法兰克福汇报》关注春节到来，人们带着复杂的感情庆祝这一年度最盛大节日，官方发出的信息是，未来几周里，不会爆发第二次感染潮：

“数百万人次投入春运的洪流，但中国政府认为未来几周里不会出现第二次感染潮，因为去年12月开始的第一波里，80%的人已经感染。”

“周日为兔年的大年初一，在北京，数千人赶往北京以北的红螺寺，为职业前程、健康、财富或者后代祈福菩萨保佑。一些中国人利用假期做三年来首次出国旅行。

中国旅游部宣布2月6日起允许组团前往国外，此类活动在新冠疫情开始后被取消。欧洲只有瑞士和匈牙利两国在目前旅行对象国名单上，也许因为这两个国家没有对中国入境者要求新冠测试，而匈牙利此举显示没有采纳欧盟的建议。俄罗斯也在旅行对象国名单上。 ”

文章写道，“中国疾控中心周日披露新冠数据显示，一周以来，全国医院记录的同新冠相关的死亡人数为12658，这样，中国放弃清零政策以来官方公布的新冠死亡数字上升至大约62000。专业人士认为，真实的死亡数据应高出很多倍”。

该文指出，官方公布的数据似乎也相互矛盾：

“中国在向世界卫生组织通报1月9日至15日的数据时，称该时段入院治疗病例增长了70%。同时中国卫健委公布的1月5日至17日的重症人数，却下降了超过40%。”

2023扬眉“兔”气——亚洲各国喜迎春节 “报复性”出国热潮并未出现 这是中国放松疫情管控和出入境限制之后的第一个春节，不过从巴厘岛海滩到北海道滑雪场的旅游业者皆表示，目前还没有看到疫情之前成群结队的中国游客踪迹。业界人士猜测，虽然中国政策已经转变，但是疫情仍在持续，大部分中国民众可能还没有做好重新踏出国门旅游的准备。（图为北京大栅栏商业街）

2023扬眉“兔”气——亚洲各国喜迎春节 卯兔接福 按照中国农历，2023年是癸卯兔年，也被称作“水兔年”或者“黑兔年”。对于不少在虎年经历了防疫封控和感染新冠的中国人来说，新的一年意味着新的希望。图为广州正佳广场。

2023扬眉“兔”气——亚洲各国喜迎春节 今年的红包有多厚？ 压岁钱是中国过年的传统习俗，寄托着长辈对晚辈的美好祝愿。因为“岁”与“祟”谐音，长辈们希望压岁钱能驱邪免灾，保佑孩子平平安安。在比较讲究传统习俗的家庭，晚辈要向长辈磕头行礼，才能得到压岁钱。

2023扬眉“兔”气——亚洲各国喜迎春节 拍照打卡是必修课 在台湾，春节也是一年当中最为重要、喜庆气氛最为浓厚的节日。过年之前的年货大街也是热闹非凡。图为一对年轻人在台北街头的春节彩灯装饰前合影。

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