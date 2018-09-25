 德语媒体：一带一路，一石二鸟 | 媒体看中国 | DW | 24.11.2018

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媒体看中国

德语媒体：一带一路，一石二鸟

中国大力推动“一带一路”，其主要动机究竟是什么？中美之间围绕科技领先地位展开的大国竞赛，又会对人类命运产生怎样的影响？周末的德语报刊评论版，探讨了这些话题。

Kenia | Madaraka Express (Reuters/Stringer)

中国的一带一路倡议，也有助于消化产能过剩、巨额外汇储备。图为中方援建的肯尼亚蒙内铁路。

(德国之声中文网) 奥地利《维也纳报》刊登了一篇题为"中国特色的全球化"的分析文章，提到了一个颇有意思的观点：中国大力推介的"一带一路"，其实是为了消化国内的过剩产能以及贸易顺差造成的巨额外汇。这些外汇如果全部转化为人民币，会造成国内市场的猛烈通胀，但是中国当局又不愿意总是拿外汇储备去买外国国债。在这种局面下，"一带一路"就成为了一石二鸟的办法。

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马尔代夫因过去几年大量跟中国借钱投资基础建设，导致目前政府欠债数以十亿元。新总统上任强调会针对此事展开调查。 (19.11.2018)

中国国家主席习近平本周陆续接见了萨尔瓦多总统桑切斯与多米尼加总统梅迪纳。此外，智利也于同日宣布加入中国的一带一路贸易基础建设计划，进一步强化中国在拉丁美洲的势力扩张。 (02.11.2018)

中国通过资助基础设施项目，来扩大其在亚非发展中国家的影响力。近期几个曾经参与北京「一带一路」计划的国家，因担心庞大债务，以及未來可能产生的主权争议，决定停建合作项目。 (12.10.2018)

在本周一（9月3日）开幕的中非合作论坛北京峰会上，中国主席习近平宣布免除非洲部分债务、加大援助力度。“大撒币”大手笔，在国内也引发了巨大反响。许多中国人担心，援助非洲会是一笔“亏本生意”。 (04.09.2018)

2018年初的时候，中国最著名的通讯设备制造企业——中兴通讯，遭遇来自于美国政府的禁运制裁，一天之内，这家有八万员工的大企业，几乎陷入破产绝境。这个事情深深刺激了中国人的神经，同时也让人们对于改革开放40年后，中国的“科技强国”地位产生质疑。 (23.11.2018)

在美国加强打击中国涉嫌盗窃知识产权行为以及即将禁止中国投资科技领域的背景下，人们要问，保住科技霸主地位对美国有多重要？美国为什么要遏制“中国制造2025”？ (26.06.2018)

"去海外援建机场、铁路的，往往是中资企业。北京为这些中国公司打开了国际市场，让后者能够消化过剩的工业产能以及大量的劳动力。这一手段反过来又能够支撑国内的工资与物价水平。"

文章接着指出，中国官方很喜欢强调经济发展的重要性，并且不断重申不干涉他国内政。"经济发展确实是中共的信条，也是其拿得出手的成绩单以及最为重要的执政合法性来源。共产党官员们反复强调，在过去几十年内成功让数亿中国人实现小康，这是史上最为成功的脱贫工程。北京现在许诺，在其他地方，也能在北京的协助下实现同样的成就。中国正在国外践行这一承诺。"

作者也注意到了马来西亚等国对"一带一路"的批评，担心会落入中国的"债务陷阱"。同时也指出，大多数发展中国家更愿意将其视作分享中国发展成就的机遇。"毕竟，许多国家已经从中国的援助行动中获益，比如非洲国家的崭新公路。在欧洲，将'一带一路'视作增长机遇的主要是企业界代表。西门子总裁凯飒(Joe Kaeser)就将之称为'里程碑式的行动'。但是，也有人对此提出质疑。长年研究中国在西方的形象的澳大利亚汉学家马克林(Colin Mackerras)就指出，如今的中国形象再次转向负面。他认为，习近平刚上台时，西方曾期待中国会变得更民主，但是这没有发生。许多西方民众都将一带一路视为中国篡取权力的举动。"

在文章的末尾，作者指出，尽管中国官方将"一带一路"描绘为一个"宽容的大家庭"，但是，"在这个家庭中，只有一个人负责给钱，那就是中国。作为跨国信贷提供者，中国打造了一张全新的依存关系网。再美妙的言辞，也无法掩盖一个事实：谈条件的，总是债权方，而非债务方。"

Symbolbild USA-China-Handelskrieg (Colourbox)

持鲜明左翼立场的《新德国报》以"工业成为武器"为题，刊文指出，当今世界大国之争，实质上就是一场科技竞赛。作者指出，下周召开的G20阿根廷峰会，其焦点将会是中美贸易战，这场冲突的核心就是美国试图维护自己的科技领先地位。

"美国政府指责北京掠夺西方的技术。这场斗争的关键问题是：在将来，谁会依赖谁？这是美国整体战略的一部分，其目标是阻止今后的地缘政治对手崛起。在这场争端中，体制对抗的论调越来越频繁。有人将其称作'科技领域的军备竞赛'，还有人甚至称其为'新的冷战'。"

文章认为，中美贸易战的根源并非单纯的贸易摩擦，而是越发成功的"中国制造2025"战略。该战略旨在实现产业升级，追求科技领域的全球领先地位。"这并不是中国的发明，而是效仿其他工业国的发展道路。日本当年的崛起，也是主要依靠国家的居中协调，即便是美国以及欧洲，也曾经保护敏感行业免受外国染指，并资助本国的研发，这些策略都获得了成功。但是如今，老牌经济强国却将中国的计划视作对自己支配地位的攻击、对驻华外企的威胁。"

作者接着指出，这场科技竞赛的胜负将在中美两国之间决出，而欧洲以及台湾、韩国等注定将成为最大输家，不断丧失科技领先优势。"这场竞赛的最终结果，现在还无法得知。但是它将决定一切。投资需求是巨大的，其成功前景却完全不明朗。目前，部分行业已经出现了大面积产能过剩的迹象，比如汽车电池、太阳能发电板等产业；而在其他行业，失败投资的规模仍在扩大。但是，在这个将人类科技进步搞成争权夺利之斗争的世界上，这是必然的结果。"
 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

NZ: Industrie als Waffe

新德国报

WZ: Globalisierung auf Chinesisch

维也纳报

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