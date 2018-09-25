德语媒体：一带一路，一石二鸟

(德国之声中文网) 奥地利《维也纳报》刊登了一篇题为"中国特色的全球化"的分析文章，提到了一个颇有意思的观点：中国大力推介的"一带一路"，其实是为了消化国内的过剩产能以及贸易顺差造成的巨额外汇。这些外汇如果全部转化为人民币，会造成国内市场的猛烈通胀，但是中国当局又不愿意总是拿外汇储备去买外国国债。在这种局面下，"一带一路"就成为了一石二鸟的办法。

"去海外援建机场、铁路的，往往是中资企业。北京为这些中国公司打开了国际市场，让后者能够消化过剩的工业产能以及大量的劳动力。这一手段反过来又能够支撑国内的工资与物价水平。"

文章接着指出，中国官方很喜欢强调经济发展的重要性，并且不断重申不干涉他国内政。"经济发展确实是中共的信条，也是其拿得出手的成绩单以及最为重要的执政合法性来源。共产党官员们反复强调，在过去几十年内成功让数亿中国人实现小康，这是史上最为成功的脱贫工程。北京现在许诺，在其他地方，也能在北京的协助下实现同样的成就。中国正在国外践行这一承诺。"

作者也注意到了马来西亚等国对"一带一路"的批评，担心会落入中国的"债务陷阱"。同时也指出，大多数发展中国家更愿意将其视作分享中国发展成就的机遇。"毕竟，许多国家已经从中国的援助行动中获益，比如非洲国家的崭新公路。在欧洲，将'一带一路'视作增长机遇的主要是企业界代表。西门子总裁凯飒(Joe Kaeser)就将之称为'里程碑式的行动'。但是，也有人对此提出质疑。长年研究中国在西方的形象的澳大利亚汉学家马克林(Colin Mackerras)就指出，如今的中国形象再次转向负面。他认为，习近平刚上台时，西方曾期待中国会变得更民主，但是这没有发生。许多西方民众都将一带一路视为中国篡取权力的举动。"

在文章的末尾，作者指出，尽管中国官方将"一带一路"描绘为一个"宽容的大家庭"，但是，"在这个家庭中，只有一个人负责给钱，那就是中国。作为跨国信贷提供者，中国打造了一张全新的依存关系网。再美妙的言辞，也无法掩盖一个事实：谈条件的，总是债权方，而非债务方。"

持鲜明左翼立场的《新德国报》以"工业成为武器"为题，刊文指出，当今世界大国之争，实质上就是一场科技竞赛。作者指出，下周召开的G20阿根廷峰会，其焦点将会是中美贸易战，这场冲突的核心就是美国试图维护自己的科技领先地位。

"美国政府指责北京掠夺西方的技术。这场斗争的关键问题是：在将来，谁会依赖谁？这是美国整体战略的一部分，其目标是阻止今后的地缘政治对手崛起。在这场争端中，体制对抗的论调越来越频繁。有人将其称作'科技领域的军备竞赛'，还有人甚至称其为'新的冷战'。"

文章认为，中美贸易战的根源并非单纯的贸易摩擦，而是越发成功的"中国制造2025"战略。该战略旨在实现产业升级，追求科技领域的全球领先地位。"这并不是中国的发明，而是效仿其他工业国的发展道路。日本当年的崛起，也是主要依靠国家的居中协调，即便是美国以及欧洲，也曾经保护敏感行业免受外国染指，并资助本国的研发，这些策略都获得了成功。但是如今，老牌经济强国却将中国的计划视作对自己支配地位的攻击、对驻华外企的威胁。"

作者接着指出，这场科技竞赛的胜负将在中美两国之间决出，而欧洲以及台湾、韩国等注定将成为最大输家，不断丧失科技领先优势。"这场竞赛的最终结果，现在还无法得知。但是它将决定一切。投资需求是巨大的，其成功前景却完全不明朗。目前，部分行业已经出现了大面积产能过剩的迹象，比如汽车电池、太阳能发电板等产业；而在其他行业，失败投资的规模仍在扩大。但是，在这个将人类科技进步搞成争权夺利之斗争的世界上，这是必然的结果。"



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