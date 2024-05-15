德语媒体：一场贸易战的开始

（德国之声中文网）《南德意志报》题为"一场贸易战的开始"的评论写道，拜登政府对中国进口产品征收高额关税，这不仅是出于选战目的，也是对扭曲市场行为的原则性回答。文章写道：

"中国是世界上最有效率的计划经济，或许也是首个将重创市场经济的计划经济体。在美国政府新的关税攻势背后，不是围绕宏观经济理论的论争，而是极为激烈的竞争。两大国之间的贸易争端拉开序幕，世界其它国家难以独善其身。 "

文章写道："这不单是选战操作，而是一个原则问题，因为中国--另外，美国也是--扭曲、拉伸和破坏世界贸易秩序规则。"

"对欧盟来说，面对真相的时刻到了。欧洲比美国更受中国贸易残酷之苦。欧盟选举后，欧委会和各成员国须作出回答。拜登已经给了他们一个脚本。"

有悖于世界贸易体系

《法兰克福汇报》题为"各人为各人"的评论写道，美国未来对中国电动汽车征收100%的关税，无论是否有意，惩罚性关税也有悖于世界贸易体系。文章写道：

"美国试图阻止所担忧的中国补贴产品涌入。不过，拜登同时剥夺了通胀困境下本国消费者购买便宜进口产品的机会。美国企业则获得竞争优势。中国是否会因这一举措而放弃补贴，可能性微乎其微。"

"无论是否有意，美国的惩罚性关税也有悖于世界贸易体系。拜登让中国进口电动汽车价格翻番，等于是关闭了国门。中国的出口攻势如今将更多转向欧洲。拜登向西方友邦贸易伙伴发出的信号是：各人为各人！倘若欧洲以对中国产品更高的惩罚性关税回应、并损害自身消费者的利益，那么以自由贸易为基础的世界贸易体系将更加分崩离析。"

文章写道：“当然，美国对这些行业的扶持远少于中国。不过，拜登对中国补贴作出惩罚，而他在本国也使用这作为工业政策的万灵药。这也够疯狂的。”

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贸易战的风险

《新苏黎世报》题为"拜登冒全球贸易战之风险"的评论写道，美国对中国电动汽车等多种产品征收大幅关税，这是玩火的游戏。文章写道：

"中国政府恐怕并不会对拜登的宣布无动于衷。此次加征关税影响范围太大了。如果北京当权者无所回应，那等于是颜面尽失。特朗普执政时期，中国政府曾对美国大豆全面征收关税，这是美国重要的出口产品。"

"中国政府4月通过的一项法律将为回应拜登的关税提供前提条件。全国人大常委会通过的该法律将大量分散的条文汇总。该法赋予中国政府对任何国家征收惩罚性关税的可能。该法将于12月1日生效。"

文章写道："由于欧委会也在调查一系列中国产品，世界或面临一场全球贸易战，而中国则会越来越感到受到压力。相应的回应、包括政治上的，将难以避免。"

美欧加强协调

《日报》题为"害怕中国冲击波"的评论写道，美国的关税可能将中国产品挤压到欧盟市场。重要的是，华盛顿和布鲁塞尔未来提早相互协调。文章写道：

"特别是与远东关系紧密的德国在经历了数十年的'中国繁荣'之后，如今或将面临'中国冲击波'。原因是北京2015年制定的'中国制造'战略。当时，中国不想再做世界工厂，而是在十年内、也就是2025年成为高科技的市场领先者。在机械、化工、电子领域，中国出口商在世界市场上如今已比德国更成功。"

"布鲁塞尔数月来对中国较小型电动汽车进行调查。类似的还有对中国光伏产品和风力设备的调查。…如今最重要的是，与华盛顿达成一致，未来协调行动。而不再成为下一个美国内政驱动下的行动的受害者。"

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