德语媒体：一场政治宣判

（德国之声中文网）《新苏黎世报》题为“中国判处一名加拿大公民死刑”的文章认为，谢伦伯格死刑案可以让人看到政治因素：

"他的一审拖了两年半。今年12月底，人们突然获知，他的案子需要重新审理，而就在4周前，华为财务长孟晚舟在加拿大被捕。周一，法庭仅用了一天时间，就当庭宣判了对这名加拿大籍被告的裁决。非同寻常的还有，外国记者被允许旁听，中国电视台也对该案审理进行了详细报道。"

"美国乔治华盛顿大学的中国法专家克拉克（Donald C. Clarke）教授对《纽约时报》表示，今天（周一）的迅速判决让人不能不觉得这是一场政治审理。他说，中国政府希望，全世界都只得出这样一个结论，而谢伦伯格的命运同他有罪或是无罪完全没有关系。克拉克还阐述，如果中共总书记习近平愿意让谢伦贝格获释，它立即就会发生。"

作为对该案的回应，"加拿大发出了中国旅游警告。加拿大外交部写道，加拿大公民须格外小心，因为很难想象，这个国家会使用法律。加拿大总统特鲁多也使用了类似的言辞：他的政府对中国开始随意使用死刑深感忧虑，而该案的被告是一名加拿大人。"

人工智能资金的投入对比

《商报》关注中国在人工智能方面对世界发出的挑战。文章写道：

“听上去令人印象深刻：德国计划在2025年以前投资30亿欧元，为未来作准备，从一个传统的工业国向一个人工智能的领先国家转变。……欧委会计划在2020年以前在全欧洲范围内投资至少200亿欧元，用于人工智能。

然而，在全球竞争中，这最多只是热石板上的一滴水。这场竞争最有可能的赢家是一个几年前仍不太被当回事的‘门槛国家’。中国计划在2030年以前向人工智能投资1500亿美元。不需要高深的数学知识，就能看出数字上的差别。”

“在中国，发令枪已经打响了，欧洲还没找到起跑线在哪儿。赛跑已经开始了，这里才开始考虑训练的事。” 文章写道：“早在2017年7月——也就是一年半之前，在数字时代，这相当于过去的数十年！——中国就推出了一份‘下一代人工智能技术’计划。或许可以对此不屑一顾。毕竟这多少只是拷贝了三份美国总统奥巴马任下的政府报告。”

但坐在德国联邦议会玻璃房子里的议员们，在数月前才费了好大劲任命了一位主管数字化的国务部长。他们实在没什么可骄傲的。特别是，中国已经用巨额的预算支持了计划，如果立刻就能实施，哪还用得着长篇累牍的文书？

中国在教育上展开了攻势：幼儿园的小朋友就开始学习编程。中国的学校在世界上率先将机器人引入课堂，让孩子们尽早习惯与机器打交道——反之也是，机器的编程设计让操作十分简易。”

文章接着写道：“在中国，个人愿意付出的程度也令人惊叹。人们工作的模式是996——早9点到晚9点，一周6天。没人愿意错失通往未来的列车。国家的雄心也没有边界：9月华尔街日报报道说，中国反垄断部门迫使外国企业公开其技术和商业模式。”

文章最后的结论是：“在中国，人工智能被视为人类历史上最大的机遇与挑战之一，即便老欧洲才刚刚谈起这件事。”



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