德语媒体：一场“并非冬季童话”的“丑陋盛会”

（德国之声中文网）德国《法兰克福汇报》在题为"并非冬季童话"（Kein Wintermärchen）的评析文章中写道："在新冠疫情继续肆虐、主办国继续侵犯人权之际，冬奥会将于本周五开幕。这一切是怎样做到的，看一下冬奥会的发展进程就能知道。"

文章在开头回顾奥运会的历史，写道："现代奥运会的创始人顾拜旦（Pierre de Coubertin）严格反对在冰雪上分享奥林匹克的荣耀，因为在古奥林匹亚，既没有挖出过雪橇跑道，也没有发现过滑雪场的回转赛道。"

"当现代媒体时代催生了如今规模已超过数十亿的体育产业时，西班牙人萨马兰奇领导的国际奥委会改变了立场。在财务状况不稳定的情况下，它发现了奥运营销。始于1984年洛杉矶夏季运动会的做法，迅速蔓延到冬季运动。时至今日，1994年利勒哈默尔奥运会仍被视为一种理想：在一个白雪覆盖的挪威村庄举办奥运会，这是一个冬季童话。"

作者Christoph Becker接着写道："这种理想将永远不会再实现了。在三十年内，冬季运动会从一个挪威小镇转移到一个新兴超级大国2000万人口的首都，这是奥林匹克发展的一个象征。这背后是一种不可避免的策略。这种商业模式迫使国际奥委会让其运动会以特许经营的方式在各大洲流动。在亚洲阶段的2018年平昌、2021年东京和2022年北京之后，现在要去巴黎和米兰，然后是北美。"

冬奥赛场建在自然保护区

作者随后将焦点转向此次的奥运会主办国中国，指出："习近平的中国在一个自然保护区内建造了世界上最现代化的滑道和赛道。……在干旱的山地上利用极其稀缺的水储备造雪，并称赞自己的奥运会是最具可持续性的。中国将来自全世界的这些年轻人送到新冠病毒防疫泡泡的幕墙后，让他们在越野滑雪道和滑雪跳台之间穿梭。并向自己的人民展示国家有多大能力抗击新冠大流行病疫情，而且还否认病毒就源自自己的国家。"

作者随后将批评的矛头对准国际奥委会，写道："所有这些都是在国际奥委会的帮助下发生的。国际奥委会方面的北京奥运会首席组织者小萨马兰奇（Juan Antonio Samaranch junior）在接受党报《环球时报》的'独家采访'时谴责政治干预，称其破坏了'奥林匹克价值观'。萨马兰奇提到了西方的批评家。并赞扬了有史以来'最好的体育场馆'。这种合作的另一面是：国际奥委会再次与一个残酷的独裁政权合作。它在世界民主地区公民中的声誉已经毁于一旦。"

北京通过冬奥传递怎样的讯息？

德国《日报》（taz）在北京冬奥开幕的同一天发表标题为"一场丑陋的盛会"的评论文章。作者Sven Hansen和Felix Lee认为，北京冬奥是现代体育史上最具争议的大型赛事之一。2008年的北京夏季奥运会还曾让人对于促进中国开放和自由化有所期待，并且确实曾带来一些改变。

"与此相反的是，中国领导层此后大幅压缩公民社会的活动空间，电子监控日臻完美，取消通过国际法形式确定的香港的自治权，并对台湾进行武力威胁。"

除此之外，评论作者认为，尤其令北京冬奥变成"一场丑陋盛会"的是：在奥运圣火点燃的同时，北京政府对于新疆维吾尔少数族群的压迫仍在继续。其手法从强迫劳动到强制绝育，乃至刑讯逼供。

包括美国在内的一些国家以此为由，对北京冬奥进行外交抵制，中国政府则批评这是将奥运"政治化"。

《日报》评论作者就此写到："其实奥运会本身就一直是高度政治化的。北京不仅自己曾采取抵制行动，现在也在利用奥运对内对外散布民族主义讯息。比如选择一名在与印度边境致命血腥冲突中受伤的军官担任火炬手。"

两位作者同时也批评了德国人巴赫领导的国际奥委会：2008年还曾多多少少争取新闻自由，现在则彻底在政治上缴械投降。

《日报》评论者表示，也正是出于这个原因，该报决定不对北京冬奥采取新闻抵制，而是要利用这个机会体现围绕冬奥的不同声音，并对中国领导层侵犯人权、扩张主义及专制独裁的做法加以报道。

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