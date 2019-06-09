德语媒体：一国之下 两制互不兼容

香港大量民众周日上街抗议逃犯引渡条例修订，吸引了德语报刊的高度关注。各报评论员几乎一致认为，此次示威难以像2003年“第二十三条立法”时那样，迫使港府以及北京作出让步。
(德国之声中文网) 柏林出版的《日报》以"必须要有更多的办法"为题，刊发评论指出，尽管数以十万计的香港市民周日上街抗议引渡条例修订，但是北京恐怕不会像2003年那样作出让步。
"示威民众的担忧是合理的，法案修订有可能在回归22年后架空香港的'一国两制'。根据当初的自治承诺，这座大都市在回归后50年内保持自己的体制。但是，如果今后都由北京说了算，这种自治承诺也就成了一场闹剧。"
"早在2003年，为了抗议北京要求港府就国家安全事宜修订基本法(既'第二十三条立法')，几乎同样规模的民众上街示威。后来修订工作被无限期搁置。就现在的引渡条例修正而言，搁置的做法也会是合适的。但是，时代正在向不利于香港的方向转变。"
"当时，香港回归中国刚刚六年，重中之重是北京的承诺有多可靠。在意识到北京派驻香港的代表完全错估了形势后，搁置立法就成为了唯一能保护北京颜面的途径。毕竟，对于北京而言，是否能够恪守'一国两制'承诺，也事关是否能够让台湾相信其和平意愿。"
"今天的情况则完全不同。现在的中国远远强于当年，对于北京而言，香港的象征意义甚至也都没有那么重要了。而且，台湾也没有想要回归中国。中国还在与美国激烈争斗，此时北京若向香港让步，将意味着颜面尽失、颠覆中国的新兴世界强国的地位。可惜的是，北京已经在其他事件中破坏了香港的自治、人权、新闻自由。比如香港书商遭绑架事件。此外，当年与中国就香港自治地位签订协议的英国，如今也不怎么关心自己从前的殖民地。伦敦正因脱欧困局而自顾不暇。"
"因此，香港特首林郑月娥及其北京上峰恐怕将继续坚持不让步。香港民众若想改变些什么，需要的不仅仅是国际支持，还得想出更多的办法来捍卫自治。"
《新奥斯纳布吕克报》则以"互不兼容的两制"为题，刊发评论指出，香港民众越是反抗，北京的钳制反而越紧。
"随着其中一个体制逐渐向另一个体制靠拢，'一国两制'的运转越来越糟糕。一个是异议人士会被消失、个人权利取决于政治态度的中国，一个是允许示威、众多民众明白民主的优点的香港特区，两者很难相容。"
"尤其悲剧的是，香港民众的示威，可能反而会推动中国进一步收紧管制，从而加强对这座大都市的控制力。而且，我们不应忘记，'一国两制'的特权从来就是有期限的：中国政府在1997年时许诺的是50年。时间已经不太多了。"
"但是，中国也不应当低估此次修法对商界人士的影响。企业家如果担忧其员工会成为中国司法的受害者，就会犹豫是否前往金融中心香港进行投资。"
瑞士《新苏黎世报》以"中国当权者希望尽早解决不羁的香港人"为题，刊发评论指出，任何一个民主政权，面对超过十分之一的民众上街抗议，都会受到巨大的震动，但是中国以及香港特区有着完全不同的机制。
"林郑月娥并不主要依赖香港民众的支持，而是北京当权者的支持。因此，她周一(6月10日)宣布不会收回立法草案、不会辞职，就一点也不让人感到惊奇。"
文章接着指出，司法独立的香港体制，与司法听从党的中国内地体制，其实很难在"一国两制"框架下兼容。尽管北京知道香港的司法正是其吸引众多跨国企业投资的重要因素，但是习惯于让异议者禁声的北京当权者，很难容忍香港人可以毫无忌惮地抨击中国政府。
"所以，中国领导人想要尽早解决掉这些不羁的香港人。北京至少想要驯服香港人。一旦面临司法引渡中国内地的实质风险，许多香港人在发表抨击北京的言论时，就会再三思量。因此，尽管面临如此大规模的抗议、立法会还因此发生了争斗，此次的逃犯引渡条例修订案还是会获得通过。如果审议如期在本周进行，很有可能本周就会出台。对于北京掌权者而言，一百万香港人上街，不过是带来了些许恼怒而已。听命于北京的香港特区政府也明白这一点。"
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