德语媒体：“一国两制”是场骗局

（德国之声中文网）1997年，香港主权移交中国之后，北京中央政府同香港民众的冲突从未平息过。《时代》周报发表客座评论称，北京的最终目的是要削弱港人的自治权力和独立司法，而这场冲突目前已经进入危急关头。评论写道：

“香港政府(亲北京)政策的回报在去年11月的地方选举中得以充分体现：18个区议会中，泛民主派夺得17个区议会的胜利。而目前也完全没有迹象显示，今年九月的立法会选举中，亲北京派的选情会有所好转。有鉴于此，香港方面本周日对18名民主运动的代表人物和捍卫者实施了逮捕，其中包括现年81岁的法学家李柱铭。1997年香港主权移交前夕，他曾参与基本法的起草工作，因此，他在香港被誉为‘民主之父’。

对于像李柱铭这样的香港人来说，过去的23年极其恐怖：中国领导层既不遵守香港基本法，也不执行为基本法奠定了基础的1984年中英联合声明。逮捕行动前不久，驻港中联办发出声明称，只有北京才能保障香港的自治权利，也就是说，一切决定权都在北京。

香港的大逮捕行动发生之际，正值国际社会为应对源自武汉的新冠疫情而无暇他顾的时候。北京显然是希望，在新冠疫情阴影的笼罩之下，国际社会不大会注意到香港发生的这一切事情。而由于疫情的发生，香港本土的抗议活动本来就已经处于停滞状态。然而，中共领导层的如意算盘却很难得逞。毕竟全世界都已经知道，在新冠疫情的问题上，北京并没有说出全部真相，中共领导人习近平又一次蒙蔽了国际社会。

客座评论的作者Alexander Goerlach认为，香港的现实说明，所谓“一国两制”从一开始就是北京的骗局，而将中国融入国际社会的努力也已以失败告终。评论写道：

香港的未来完全是个未知数。有理由担心，持久的抗议浪潮下，香港的经济陷入崩溃，人才流失，从而渐渐失去实施自治的基础。同样也不能排除北京对香港采取军事行动的可能性。2047年，香港实行自治的过渡期结束后，香港将变得和其他中国城市一样。这也正是中国共产党的目的。世界将在亚洲失去一个重要的商贸金融中心。如果届时有人予以抵制，那么北京就会拿出中英联合声明作为回应：北京会坚决要求各方遵守中英联合声明有关香港自治五十年的条款，这也是北京会遵守的唯一一个条款。”

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投资者寄希望于中国经济

新冠疫情已经对全球经济造成沉重打击，不过，也有业内人士认为，中国经济的快速复苏，将给投资者带来新的希望。《法兰克福汇报》写道：

“Nordea基金管理人汉斯威登（Juliana Hansveden）对中国抱持很大的希望。她表示，尽管第一季度中国经济出现了几十年来的第一次6.8%的负增长。但世界银行仍相信，中国全年仍可实现正增长，企业也已经逐步恢复正常。

美国驻华商会预计，四月底前，大约四分之一的在华美企会恢复正常业务。40%的企业会履行今年年初制定的投资计划。汉斯威登表示，中国的内需正在增加，社会生活也在逐渐实现正常化。”

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