德语媒体：一切都是偶然？

(德国之声中文网)汉堡出版的《时代周报》刊登了一篇题为"看上去非常像绑架"的分析文章，分析指出，加拿大配合美国抓捕了华为高管孟晚舟，随后中国也拘捕了一名加拿大人，这一切发生在中美贸易战的当口。作者问道，这一切到底是不是偶然？文章认为，加拿大前外交官康明凯(Michael Kovrig)显然就是中国政府临时抓的一名人质。

"目前获得保释的孟晚舟，其引渡程序要到明年2月初才会开始，这预计将持续几个月、甚至几年的时间。而正是这个时间点，美中贸易谈判也会进入关键阶段。这场争端意义重大：美国如今已经形成了跨党派的共识，认为中共当局纵容掠夺西方技术的行为，还为重点产业提供国家补贴，并给在华经营的美国企业制造巨大的阻碍。美国现在想要结束这种局面。"

"对于中国领导层而言，孟晚舟被捕的时间点、她的知名度、华为的国际地位、中美之间的贸易争端都清晰地表明，她一定是美国(以及盟友加拿大)反华政策的牺牲品。不过，北京方面的公开抨击现在并没有对准美国，而是针对政治经济都相对弱小的加拿大。这是因为中国当局现在不愿意看到中美争端升级，想要避免殃及贸易谈判。"

文章还分析了特朗普总统在此案中可能扮演的角色。作者指出，美国司法机关一向对违法对伊朗制裁令的行为非常敏感，因此孟晚舟案很可能就是碰巧遇上了一个尴尬的时间点。"这也许就是一起普通的欺诈案，但是却有着深刻影响美中关系乃至全球经济的潜力。对于加拿大前外交官康明凯，孟晚舟案也有可能产生非常不良的后果。"

柏林出版的《日报》，则从当今喧嚣西方政坛的右翼民粹思潮之中，看到了中国当年"文革"的影子。评论以"挣脱束缚的文化斗争"为题，认为要战胜当今的右翼民粹主义，就必须要吸取中国的"文革"教训。

"在这里，不仅仅有新兴经济精英对其余大众的斗争，还有经济寡头阶级内部的争斗。这就让我们联想到了从前。毛泽东1966年发动的'文化大革命'，其目的是避免体制从内部被削弱，同时也用来消除政治对手、消除潜在的反对派。随之而来的则是失控的暴力、羞辱、压迫，还有针对'资产阶级'、'腐化分子'、'人民公敌'、'外国势力'的斗争。几乎没有什么东西能比这些更加荒谬。'文革'肆虐了十年，中国社会的发展至少倒退了半个世纪。保守估计，它至少造成了60万人丧生，留下了深深的伤痕。毛泽东想要发动针对'自由主义'对手的斗争。但是在这场斗争中，那些在失败的'大跃进'运动中曾经满怀希望却最终感到受骗的人，他们的能量被释放了出来。也就是说，在权力阶层内部的权斗中，精英团体招揽、利用他们的受害者，去对付自己的批评者和竞争者。"

"在当今西方政坛的右翼'文化革命'中，情况也没什么两样：向往极权的掌权者想要巩固权力，消灭集团内部的反对派，并且力争在民众的不满情绪威胁权力之前，就把这些替罪羊牺牲掉。当然，这一切不会就那么简单地重。但是，毛泽东的'文革'，和当今右翼的'文革'之相似处，值得我们思考。它能激励我们更勇敢地去反对这种'文革'。"

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