德语媒体：一切为了党国利益

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》发表长篇报道称，中国在境外开展情报工作都是为了一个最高目标：即捍卫中国共产党的统治地位。境外情报工作具体包括获取尖端技术、施加政治影响，以及塑造中国的良好形象等等。这篇题为《保卫政权》的文章写道：

“联邦宪法保卫局的一份报告中写道：‘中国情报部门在德国的主要目标集中在行政、经济、学术、技术以及军事领域，此外打击异议团体也是他们的任务之一。’报告书写道，为了推动其雄心勃勃的工业政策，中国也会‘整体或部分收购拥有尖端技术的德国企业，并招募技术人员。’

中国国家安全部还对境外的本国公民实施监控，并对政治异见人士、藏人、维吾尔人、香港人以及法轮功支持者进行打压。总部设在慕尼黑的世界维吾尔大会是中国情报部门在德国境内的重点目标。”

文章写道，根据2017年颁布的中国国家情报法，在境外的中国人、企业和组织也应履行配合情报部门工作的义务。 至迟从这个时候开始，一些在境外的中国学者和留学生开始受到怀疑。而德国宪法保护局也发出警告称，有中国学者隐瞒真实背景，试图为中国军方刺探情报。

“过去几年当中，中国暗中对欧盟议会施加影响的事件也被曝光。明镜周刊及其他一些媒体的调查发现，比利时右翼议员柯雷尔曼在中国情报部门的授意下，以秘密方式扰乱欧盟议会、诬告对中国持批评态度的学者、并阻止相关提案被提交比利时议会。就在本周一，英国议会的一名工作人员和一名学者因为中国从事间谍活动而遭到起诉。

2023年11月，法国议会情报委员会对中国干预欧洲事务提出警告，并称中方施加影响力的做法构成了中期内最大的外来威胁。此外，法国议会还指出，中国情报机构规模惊人，拥有超过25万员工。”

对于本周公布的两起中国间谍案，《法兰克福汇报》发表评论写道：

“中国对德国的军事技术产生兴趣，并试图通过情报手段获取这些技术，这本身并不令人惊奇。但令人惊奇的却是，一所德国大学同中方签署学术交流协定时，显然没有做更多的考虑。多年来，各方一直在呼吁要警惕来自俄罗斯和中国的间谍行为，不要过于天真。但是，即便是显而易见的隐患，人们也会选择不去相信，这显然是人性中无法逃避的弱点。

不过，在三名间谍嫌疑人的问题上，德国情报机构的行动还算及时。无可争议，这是一个成功的案例，宪法保卫局也在为自己的成功高声喝彩。为了国家的利益，期望这种警惕性能够得到保持，并有所提升。

但是德国的危险在于，（防范间谍）往往会很快遭遇障碍，例如数据保护的相关规定等。最近一段时间以来，每逢重大事件曝光，常常会提及相关线索来自境外情报机构。而德国情报部门则必须按照‘没有污点’的原则开展工作，这样方式获取的情报，其价值几何可想而知。”

及相关线索来自境外情报机构。而德国情报部门则必须按照'没有污点'的原则开展工作，这样方式获取的情报，其价值几何可想而知。"

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