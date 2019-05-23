德语媒体：一分为二的高科技阵营

(德国之声中文网）中美贸易战已经演变为高科技争夺战，世界有可能因此被划分为两个高科技阵营，这种场面类似于当年的中西方冷战，不过区别在于，这一次西方世界并不占据技术优势，而且谁将最后胜出，现在也难以定论，至少《商报》评论员是这样认为的。这篇题为《一分为二的高科技阵营》的社评写道：

美国总统特朗普对'中国造'高科技产品发布的禁令，有可能会成为分化全球因特网的楔子，从而使经济全球化的进程倒退几十年。

美国企业，也包括欧洲和日本的高科技企业，都被迫做出选择。特朗普将华为列入黑名单之后，谷歌宣布将不在华为提供安卓移动操作系统。提供视频监控产品的中国企业海康威视也随时有可能进入美国人的黑名单。西方的高科技公司如英飞凌和日本的松下都对对华为的供货做出了限制。英国移动服务商EE和沃达丰表示，将暂停在5G服务中提供华为手机。美国则禁止华为参与5G网建设，并强力要求各盟友也予以效尤。

这种技术阵营的一分为二并不只限于高科技产品领域。美国政府还试图限制涉及高科技的信息流入中国。IT类中国学生学者的赴美签证受到限制。英特尔和高科等美国芯片企业已经越来越获准聘请中国专家。美国海外投资委员会(CFIUS) 加大了抵御中国影响的力度，俨然成了阻止中国企业和投资者靠近美国的'防火墙'。

评论写道，事实上，北京的共产党政权早已建立起了因特网"防火墙"，一方面阻挡他们所不喜欢的信息，另一方面又成就了腾讯、百度和阿里巴巴等网络巨头。而随着特朗普发出禁令，中国领导层必将加快其争夺全球技术霸主地位的努力。评论称：

"这样做的最终结果，可能会催生两个基本脱节的技术阵营，就如同当年冷战时期的VEB Robotron电脑一样(前民主德国出品的一款电子计算机，完全不同于当时西方的电脑技术 - 译者注）。在这场竞争中，欧洲只能选择西方阵营，这倒并不是完全出于政治原因，而也是基于经济的考量。欧盟驻华商会前不久进行的一次问卷调查显示，600家企业中有五分之一声称在进入中国市场时被强迫交出技术。这比两年前还多了一倍。

这并不是说，欧洲人应当认同'美国优先'政策。但是，特朗普对中国争夺技术霸主地位所提出的批评，至少有一部分是有理有据的。在这一方面欧洲也应当对中国展示鲜明的态度。"

来自中国的网络袭击越来越频繁，这非常令德国的情报部门和企业感到担忧。但美国对华为等中国企业的明显敌意也同样令德国人担忧。《南德意志报》以《来自远东的袭击》为题，介绍了中美贸易战大背景下，德国的两难境地。文章写道：

美国怀疑华为技术可能会被中国用来从事间谍或破坏活动。为此美国已经向仍在使用华为设备的国家发出了警告。美方表示，如果某个国家在其5G网建设中使用华为设备，该国将有可能被排除出情报共享的行列。德国外交部网络安全专员施特拉尔（Robert Strayer）表示，对华盛顿来说，无论在网络建设中的核心设备，还是附件，都不得使用华为的产品。这也是美国对德国发出的警告。迄今为止，德国政府坚决拒绝将华为完全排除在外的做法。德国政府表示，只有涉及网络建设的核心部分，才会将有疑点的供应商排除在外。

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