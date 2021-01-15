德语媒体：一件棘手的事情

（德国之声中文网）德国《明镜周刊》周末发表长文关注进入武汉的世界卫生组织（WHO）专家。在文章开头问道：“一个来自WHO的代表团第一次前往武汉这个百万人口的城市调查新冠病毒的来源。他们希望能查出些什么？——另外，他们能多自由的工作呢?”

文章评述称：“对于北京政府来说，这次任务十分棘手。一方面，他们自己也想预防下一次大流行病爆发，所以对WHO的调查结果也有兴趣。而且中国政府的表态一直是支持调查在武汉发生的事情。”

“另一方面，当权者们应该知道，他们的官员在疫情伊始的时候犯下过错误，试图隐瞒。但如今在这个国家没有人愿意再提及这个了。北京方面给自己在抗击新冠病毒方面开出了一张无可挑剔的成绩单。”

作者分析称：“如今在中国的国家领导层面，有两股力量在相互博弈：一方是支持清查的卫生部门官员，另一方是致力于反驳批评意见的权力战略者。”

文章在详细介绍了如今获准进入武汉的世卫组织专家意见后写道：“当前一个关键的问题是，中国政府是否允许他们收集各种材料并且行动自由。专家团的领导人恩布雷克（Peter Ben Embarek）说‘我们理解的就是这样……目前正在制定详细的计划’。有关他的专家组只能评估中国当局认可证据的传言，恩布雷克无法确认：‘我还没听说过这样的事情’。”

世卫组织的专家团先需要进行两周隔离 然后还有两周时间调查（摄于武汉）

“一件棘手的事情”

与《明镜周刊》一样，《法兰克福汇报》在本周末也将其中国相关报道的重点聚焦抵达武汉的世卫组织专家团。在相关文章的引言中写道：“WHO的一个团队将要在武汉研究严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）的起源。对于中国政府来说，他们的到来是一件棘手的事情。”

作者在文章中指出：“许多中国收集的数据到目前为止没有公开，因为政府对其进行保密。如今这个代表团的一个任务是，对中国科研人员收集的数据进行‘评估’，WHO表示。其中让人感兴趣的包括2019年12月之前收集的血液和废水采样。”

文章关注了举世瞩目的武汉P4实验室，写道：“目前不知道世卫组织的专家团队能否拜访武汉的这个研究所。该所拥有的高度安全性实验室，多年来一直在研究各类冠状病毒，所以曾经一度有未证实的猜测称，Sars-CoV-2病毒是从那里传出来的。”

作者随后写道：“对于中国政府领导层来说，WHO代表团的来访在政治上十分棘手。领导层已经将这场大流行病的起源‘用正确的方式写入集体记忆’。如果外国专家们做出与此不符的评估，那中国政府高层就会陷入需要做出解释的境地。专家团的工作曾经被拖延数月。早在去年7月，就有一个先遣团和北京方面就考察行程的条条框框进行过谈判。”

作者认为：“从中方的角度来说，这次世卫组织的代表团来的很不是时候。几个月来，看上去中国已经完全控制了病毒的扩散。而就在两周前，这个国家又开始了和两个东北部省份新冠疫情爆发的对弈。”

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