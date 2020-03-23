德语媒体：一个辛辣的讽刺

包括《时代》在内的多家德国媒体迅速捕捉到中国疫情中心湖北即将解禁的消息，地区性的《快报》报道了中国向德国捐赠口罩的民间“小事”。《法兰克福汇报》则以全球视野为美国不作为、中国乘虚而入发表感慨。
（德国之声中文网）《法兰克福汇报》(FAZ) 发表题为"中国辛辣的讽刺"的评论。文章开门见山地指出，
新冠疫情让人经历一个辛辣的讽刺，先是湖北省和北京的领导层试图掩盖事实的真相，知情而不通报，导致封城封省。
"而现在，作为中共最高领导人的习近平主席，却以成功的抗危机领导者形象示人，让世界学习中国的榜样：他向欧洲发送医疗救援物资，同他的总理一道，跟各国的国家元首和政府首脑通电话，比如跟法国总统马克龙通话。他告诉马克龙，应该举行一次抗新冠肺炎的G20峰会，协调各国的行动。该建议本身挑不出毛病，这场疫情暴露出的国际合作的缺失，可以说比比皆是。正是如此，俄罗斯和中国向意大利派遣医疗人员和运送援救物资的行为才尤为受到关注。"
文章认为，美国在国际事务中抽身而去，形成了这一空缺。
"美国总统只顾自己，对外部世界，他没有留下关注的时间。即便召开G7视频峰会，他也表现出很不情愿，需要再三催促。这一切中国领导层看在眼里。2008年世界金融危机爆发时，美国扮演了担当者的角色，如今，中国在世界经济领域占有的比重更为扩大，在地缘政治中更为自信，顺势进入抗新冠危机的领导角色。
评论最后写道:"如果美国将以往的全球秩序和西方的优势统统简化为'美国优先'，并相信在单边主义和撤退中找到了灵丹妙药，那么现在出现的情形便是后果：别人乘虚而入，而且还将发号施令。"
时代在线：湖北解禁
《时代在线》（Zeit online）注意到中国疫情中心湖北省以及武汉市即将解禁的消息。该省两个月来大约6000万人进入隔离状态，武汉市的封城措施最严格，数百万居民连续多个星期不允许离开住宅、上街活动。
"疫情爆发后，上周第一次没有本地确诊的新感染病例。周二，中国公布了78个新确诊的新冠病例，其中74个来自海外，他们在国外被感染后回到中国。"
"为避免境外输入的新冠病例传染其他人，今后所有抵达首都北京的人无例外进行新冠病毒的检测。该措施从周三起开始实施，适用所有从国外抵达北京的人，包括那些从北京转机的人。"
报道援引中国卫健部门的数据，"迄今共有427个境外输入确诊病例。而新冠肺炎总共造成3277人丧生，中国大陆共有81171人确诊感染，其中超过73000人康复。"
北威州收到中方捐赠口罩
《快报》（Expresse）报道中国三一重工向德国疫情最严重的北威州捐献了50000只口罩。可这50000只口罩怎么分配成了问题。个人没有份儿。它们只分给跟疫情直接做斗争的那些前线机构。
"最大的份额即20000只口罩分给艾森市的消防队，他们将把这些物资继续分到护理单位。许多护理机构一直抱怨工作人员缺乏防护装置。还有2000只口罩分到贝德堡县，那里也是三一重工在欧洲的总部所在地。"
"Siegen-Wittgenstein县周二发表消息，他们在中国的姊妹城市四川省德阳市捐赠的1万只口罩已经上路。具有400万人口的德阳市市长在写给Siegen-Wittgenstein县县长的信里写道，虽然新冠病毒在全球扩散，但我们的友谊不可动摇。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
意大利目前是欧洲新冠疫情最严重的国家，病例总数超过两百人，五人病逝，众多密切接触者也被隔离。十多个城镇已经实施管制，禁止任何集会，这与湖北的防疫措施如出一辙。威尼斯传统的狂欢节活动被取消，意甲联赛也推迟了两场比赛。 (23.02.2020)