德语媒体：一个辛辣的讽刺

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》(FAZ) 发表题为"中国辛辣的讽刺"的评论。文章开门见山地指出，

新冠疫情让人经历一个辛辣的讽刺，先是湖北省和北京的领导层试图掩盖事实的真相，知情而不通报，导致封城封省。

"而现在，作为中共最高领导人的习近平主席，却以成功的抗危机领导者形象示人，让世界学习中国的榜样：他向欧洲发送医疗救援物资，同他的总理一道，跟各国的国家元首和政府首脑通电话，比如跟法国总统马克龙通话。他告诉马克龙，应该举行一次抗新冠肺炎的G20峰会，协调各国的行动。该建议本身挑不出毛病，这场疫情暴露出的国际合作的缺失，可以说比比皆是。正是如此，俄罗斯和中国向意大利派遣医疗人员和运送援救物资的行为才尤为受到关注。"

文章认为，美国在国际事务中抽身而去，形成了这一空缺。

"美国总统只顾自己，对外部世界，他没有留下关注的时间。即便召开G7视频峰会，他也表现出很不情愿，需要再三催促。这一切中国领导层看在眼里。2008年世界金融危机爆发时，美国扮演了担当者的角色，如今，中国在世界经济领域占有的比重更为扩大，在地缘政治中更为自信，顺势进入抗新冠危机的领导角色。

评论最后写道:"如果美国将以往的全球秩序和西方的优势统统简化为'美国优先'，并相信在单边主义和撤退中找到了灵丹妙药，那么现在出现的情形便是后果：别人乘虚而入，而且还将发号施令。"

时代在线：湖北解禁

《时代在线》（Zeit online）注意到中国疫情中心湖北省以及武汉市即将解禁的消息。该省两个月来大约6000万人进入隔离状态，武汉市的封城措施最严格，数百万居民连续多个星期不允许离开住宅、上街活动。

"疫情爆发后，上周第一次没有本地确诊的新感染病例。周二，中国公布了78个新确诊的新冠病例，其中74个来自海外，他们在国外被感染后回到中国。"

"为避免境外输入的新冠病例传染其他人，今后所有抵达首都北京的人无例外进行新冠病毒的检测。该措施从周三起开始实施，适用所有从国外抵达北京的人，包括那些从北京转机的人。"

报道援引中国卫健部门的数据，"迄今共有427个境外输入确诊病例。而新冠肺炎总共造成3277人丧生，中国大陆共有81171人确诊感染，其中超过73000人康复。"

北威州收到中方捐赠口罩

《快报》（Expresse）报道中国三一重工向德国疫情最严重的北威州捐献了50000只口罩。可这50000只口罩怎么分配成了问题。个人没有份儿。它们只分给跟疫情直接做斗争的那些前线机构。

"最大的份额即20000只口罩分给艾森市的消防队，他们将把这些物资继续分到护理单位。许多护理机构一直抱怨工作人员缺乏防护装置。还有2000只口罩分到贝德堡县，那里也是三一重工在欧洲的总部所在地。"

"Siegen-Wittgenstein县周二发表消息，他们在中国的姊妹城市四川省德阳市捐赠的1万只口罩已经上路。具有400万人口的德阳市市长在写给Siegen-Wittgenstein县县长的信里写道，虽然新冠病毒在全球扩散，但我们的友谊不可动摇。"

世界上十大最危险病毒 马尔堡病毒 最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

世界上十大最危险病毒 埃博拉病毒 埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

世界上十大最危险病毒 汉坦病毒 汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

世界上十大最危险病毒 禽流感病毒 不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

世界上十大最危险病毒 拉沙病毒 尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

世界上十大最危险病毒 胡宁病毒 胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

世界上十大最危险病毒 克里米亚-刚果发热病毒 克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

世界上十大最危险病毒 马丘波病毒 马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

世界上十大最危险病毒 科萨努尔森林病毒 科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

世界上十大最危险病毒 登革热 登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。 作者: Helena Schwar



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