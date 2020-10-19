 德语媒体:“一个中国”?欧洲应该重新考虑 | 媒体看中国 | DW | 19.10.2020

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德语媒体:“一个中国”?欧洲应该重新考虑

《星期日世界报》一篇评论关注到北京近几个星期多次对台湾发出军事威胁。文章认为，如果北京的威胁姿态继续下去的话，欧洲应该重新考虑“一中政策”。《法兰克福汇报》则注意到德国经济亚太会议上德企高管对中国的表态。

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China (Imago/C. Ohde)

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德国联邦议会人权委员会周一与台湾驻德代表谢志伟会晤。如果没有新冠疫情，人权委员会本应在今年9月到访台湾。

本周，台湾企业东洋药品宣布取得了德国BioNTech公司正在研发的疫苗的台湾代理授权，该公司计划供应1500万台湾人接种该疫苗。但是批评人士指出，BioNTech的疫苗是在中国大陆进行的临床试验，有违卫福部长陈时中“不用中国疫苗”之方针。

中国公开威胁入侵台湾，国际社会普通认为这绝对不会真的发生。可是，当中国对内强化军事力量，对外扩大各种渗透，西方国家这种自以为是会不会养虎为患，后悔莫及？

德国政府坚持了近半个世纪的“一个中国政策”是否已经不合时宜？继续恪守这一政策又是否意味着德国将经济利益凌驾于自由民主价值观之上？德国联邦议会请愿委员会星期一就“德国是否应当与台湾建立外交关系”召开了公开听证会。

德国经济部长认为德国经济界必须减少对中国的依赖，默克尔总理警告德国对华出口比重过高。德国经济的前途在哪里？德国经济亚太委员会主席凯飒认为，越南和印度尼西亚可以是取代中国的选项。

（德国之声中文网）德国《星期日世界报》（Welt am Sonntag）周日发表了一篇题为"台湾受威胁：欧洲必须重新思考一中政策"(Taiwan bedroht: Europa muss seine Ein-China-Politik überdenken)的评论写道："大约一周前，台湾总统蔡英文曾试图缓和紧张的台海局势， 她在双十讲话时呼吁大陆促成两岸和解和平对话，北京方面以军演视频来回应。越来越多的的威胁旨在威慑台湾不要寻求与华盛顿建立更密切的关系，不要争取独立。" 作者Clemens Wergin认为，这也表明，在香港之后，北京把目光转向另一个自由之岛："如果中国的威胁姿态继续下去，欧洲是时候重新考虑其'一个中国'的政策了。这个政策导致了台湾在全球范围内独特的孤立状态，新冠危机中再次凸显了其荒诞性。因为台湾不被允许成为世卫组织WHO成员，依旧被北京边缘化，所以即便台湾的抗疫堪称行典范，却不得不被WHO刻意忽视。"

"台湾在近几十年以来转变为一个自豪、充满活力和自由的民主国家，比起大陆，更值得我们声援。 北京不仅在外交政策上越来越咄咄逼人，而且在习近平的统治下，这个国家也愈发专制和压抑。"

作者指出，香港的例子可以看到，若是大陆和台湾统一将会是多么的棘手局面。并且人们不能相信北京会遵守国际协议，尊重对方的自由和民主："因此，欧洲和国际社会最好承认和接受这样的现实：只有保持独立，台湾公民才能自由生活。"

文章作者写道："为了台湾令人钦佩的民主，我们有责任不使它处于孤立状态，不使它受制于北京的领土主张。"

作者在文章最后写道："北京觉得，凭借它的规模和经济实力可以为所欲为。是时候打破这种幻想了--在中国开始任何疯狂的冒险并将其军事威胁付诸于行动之前。"

Symbolbild China Europa Handel Wirtschaft (Imago Images)

亚洲并不只有中国

"这个结果并非是人人乐见：经济学家们认为，尽管新冠病毒感染者越来越多，但德国经济仍然表现得相当不错，根据权威经济研究机构的预测，今年德国经济甚至有望 „仅仅"萎缩5.4%，而中国在其中则扮演了一个主要的角色。" 德国《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）本周一（10月19）日发表的一篇文章开头写道，作者Julia Löhr接着写道："因为北京的领导层使用比西方国家更强硬地防疫措施，有效地遏制了疫情的传播，那里的经济已逐渐恢复，随之而来的是对德国汽车、机器等产品的需求。"

德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)在周一的德国经济亚太会议上表示："的确，那些在应对新冠危机上特别坚持的国家，也是最先在经济上重新站起来的国家"。他还发出警告说："我们必须表明，我们能够同样有效地应对新冠危机。"

题目为"中国并非代表所有"（China ist nicht alles）的文章指出，西门子总裁兼首席执行官凯飒（Joe Kaeser）指出，亚洲不仅仅只有中国。越南和印尼也是德国公司投资的两个重要选项，很多跨国公司都在越南进行了大量投资，而印尼3亿居民中的中产阶级越来越多。德国总理默克尔也参加了会议，她在发表讲话时强调，与亚洲国家的经济往来有着巨大潜力。然而，平等待遇和透明度很重要。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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