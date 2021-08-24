德证综指达克斯扩容：从30到40家

（德国之声中文网）被视为德国股市晴雨表的达克斯最引人注目的改革涉及成员数量。将不再是自 1988 年 7 月组建以来一直不变的 30 家企业，而将是 40 家。德国商业银行（Commerzbank）股票策略师席肯坦茨（ Chris-Oliver Schickentanz） 表示相信，“对经济而言，这使它多少更具代表性”，但依旧有限：因为，“新晋者”基本上都是早已有名的工业企业，如飞机制造商——空中客车、西门子医疗、保时捷控股公司或消费品康采恩拜尔斯多夫（Beiersdorf）。

不过，医药和实验设备供应商 Sartorius 有望进入；IT 系统公司Bechtle也基本肯定将成为新成员；再保险公司Hannover Re 以及卡尔·蔡斯医疗技术公司（Carl Zeiss Meditec ）亦然。HelloFresh 的入伙机会数周来显著下降；这家食材送餐企业与体育用品制造商彪马（Puma）、列车和商用车刹车系统生产商 Knorr 竞争最后两个名额。

33 年前，弗兰克·梅拉（Frank Mella） 推出达克斯

市值成关注焦点

未来，达克斯会员标准将主要是企业的市值，交易量无关宏旨。这就是何以其分量未来可比肩戴姆勒（ Daimler ）或安联（Allianz ）的空客尚未进入达克斯的原因：这家法德飞机制造商的股票主要在巴黎交易。

德意志交易所的重组在很大程度上是对在线支付服务商 Wirecard 丑闻作出的反应。这家公司去年 6 月申请破产，直到 2020 年 8 月，外卖平台 Delivery Hero 方取代它在达克斯的位子，原因就在于现行规则不允许。不过，根据新标准，这家食品供应商甚至可能失去呆在达克斯的资格，因为，从现在起，连续盈利两年的企业才能入伙，而Delivery Hero迄今仍未能持续盈利。

Wirecard 丑闻教训深刻

这也是 Wirecard 丑闻带来的一个教训。另一教训是：必须按时提交年度财务报表和季度报告，并且必须遵守公司良治规则。股票策略师 席肯坦茨指出：“规则更加严格，这有利于整个达克斯。由此，德意志交易所尽了自己的一份力量，使 Wirecard 这样的案例尽可能不再发生。”新规则自9月1日起实施，9月20日起实际生效。未来，对达克斯的组成将每年审查两次—— 3 月和 9 月。

德卡银行（Dekabank） 资本市场和战略部主任沙尔迈尔（Joachim Schallmayer ）确信，新晋10家达克斯企业将受益，因为它们的股票将来会受到投资者更多关注。他还认为，达克斯的特征不会有根本改变，但对MDax（中型达克斯）仍会产生显著影响，原因是，中型达克斯未来将只包括50家企业。

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