（德国之声中文网）中国驻德国使馆网站发布了一份声明，谴责德国联邦议院就新疆问题进行讨论并对中方发出指责的做法，驻德国使馆发言人在声明中写道："中方对此强烈不满，并就此向联邦议院及政府提出严正交涉。"

德国联邦议院本周四（11月8日）首次就维吾尔人和哈萨克人在中国新疆自治区的境况展开讨论。会议之前，人权活动者呼吁寻找新的途径帮助中国少数民族群体，他们认为，联邦议院应发表一个公开谴责中国迫害少数民族的声明。

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中国2300万穆斯林人口中，维吾尔族人大约为1000万，仅次于回族，是中国第二大穆斯林少数民族。绿党联邦议员保泽（Margarete Bause）对媒体说，维族人的人权"受到严重损害"。

根据未经过官方证实的报道，被关押在"再教育营"的维吾尔族人数高至百万。

中国驻德使馆声明写道："德国联邦议院罔顾事实，对中国涉疆反恐和去极端化措施、民族和人权政策横加指责，这是对中国内政和主权的粗暴干 (ZH): 德议院讨论新疆人权 惹恼中国 涉。"声明还说："希望联邦议院反躬自省，做好自己的事情，同时能客观认识中国，多做有利于增进中德合作与信任的事。希望德方重视中方的关切和提出的交涉，以确保中德关系在正确的轨道上继续向前发展。"

本周日，德国外长马斯（Heiko Maas）会带领经济代表团前往北京进行访问。届时他也会与中方讨论新疆问题。

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在联邦议院展开讨论之前，德国移民与难民署已做出决定，重新评估那些已被拒绝的维吾尔难民的避难申请，他们总共不到10人。

驻德国使馆发言人在声明中写道："中德历史、文化不同，对人权的看法和理解存在差异。中方愿意在平等和相互尊重的基础上同德方进行对话，达到增进了解、相互借鉴的目的。但中方坚决反对他国不顾事实、违反国际法准则，将人权政治化、工具化，借人权干涉他国内政。"

基民盟/基社盟的议会党团人权政策发言人布兰特（Michael Brand）批评了中国发出的这番回应，他对明镜在线（Spiegel Online）表示："这怎么行。德国联邦议不会接受任何威胁，讨论什么话题更是不会听从他人的指手划脚。"他补充说，马斯必须明确向对方表明这个态度。

文木 / 雨涵(德新社，天主教通讯社)