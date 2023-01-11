德議員團訪台稱 德須減少對中依賴

（德國之聲中文網）德國國會議員訪問團週一（1月9日）抵台。在德國執政聯盟成員自由民主黨（FDP）黨鞭、德國國會國防委員會主席齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）的率領下，訪團週三（1月11日）接收媒體採訪時表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵，讓德國意識到應減少對中國在經濟上的依賴，更在與德國之聲的專訪中提到，對德國而言，台灣、烏克蘭是兩種截然不同的議題。

中國是德國2021年最大的貿易夥伴。對此，與齊默爾曼同黨的訪團成員、自民黨副主席沃格爾（Johannes Vogel）表示，有些德國公司已經開始意識到這種嚴重依賴是多麼危險，德國應該考慮如何把雞蛋放在不同籃子裡、重新平衡對中國市場的依賴：「我們過於依賴俄羅斯的天然氣，我們不能在任何領域或以任何方式依賴專制政權。」

訪台無涉軍事討論

在與德國之聲的獨家專訪中，齊默爾曼告訴德國之聲，雖然俄烏戰爭敲響了德國心中的警鐘，但對德國而言，台灣、烏克蘭並無法相比，因此此次訪台過程中，並未與台灣政府涉及任何軍事討論。

德國國會議員訪團抵台

齊默爾曼說：「烏克蘭位於歐洲的心臟地帶、離德國很近⋯⋯我們必須保護、幫助烏克蘭，否則俄羅斯人不會停手」。她表示德國對烏克蘭提供許多武器、經濟與人道援助，是基於維持歐洲的和平，但軍事議題並非此次他們訪台的話題：「我們在這裡的作用不那麼軍事化。這是一個經濟問題。」

對此，沃格爾雖拒絕直接回答德國是否有「道德義務」提供武器助台灣自保，卻坦言「我認為每個人都有道德義務，避免在台灣海峽發生軍事侵略」，並表示從經濟層面上著手避免如此恐怖情形的發生，是他認為有效的方式。

沃格爾說，此次他們以德國政府的一小部分議員身份出訪，來台討論、傾聽意見，某種程度上，也是為了調整、考量德國政府正在努力制定中的新中國戰略，思考德國、乃至歐洲，可以怎樣降低對中國的依賴，並以經濟威嚇的方式，「確保太平洋地區不會發生可怕的戰爭 」。

北京抗議 德訪團：沒什麼感覺

中國外交部發言人汪文斌北京週一（9日）針對德國議員訪台一事進行抨擊，表示一個中國原則是中國與德國等所有建交國發展雙邊關係的政治基礎，「敦促德方有關政客切實遵守一個中國原則，立即停止與『台獨』分裂勢力勾連互動，立即停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」，並強調中國將採取必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整。

汪文斌更援引德國戰時的「慘痛歷史教訓」，表示台灣問題源於當年「叢林法則、霸權主義、殖民主義、軍國主義在世界橫行」，中國人民一個半多世紀以來，一直致力於反帝反霸反殖民鬥爭，不允許外來霸權將亞太地區再次變成地緣政治博弈的「競技場」。

對於汪文斌提及的二戰歷史，沃格爾坦言，那雖是德國歷史上最黑暗的一章，但德國也從中學到要在國際上、依規則行事，強大的國家若以仗武力為所欲為，將與這樣的國際秩序相悖。

此外，中國駐德大使吳懇也針對此次訪團來台表示了抗議。對此齊默爾曼表示，她並不感到驚訝，德國是一個自由的國家，中國駐德大使可行使他身處自由國家的權力、暢所欲言，但「我們是自由的、民選的議員，可以去任何我們想去的地方」，「我們感覺沒什麼，不用太認真看待。」

針對11日德國訪團的發言，中國國台辦雖未有直接回應，但國台辦發言人馬曉光11日亦在每兩週一次的例行記者會上說，「少數外國反華分子惡意支持台獨是蓄意挑釁」，「呼籲有關國家 停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，停止在台灣問題上玩火。」

中國軍演不斷 德訪團：與訪台行程無關

9日，中國解放軍東部戰區在台海周邊進行軍演，台灣國防部共偵獲57架中國軍機及4艘軍艦在台灣海峽周邊活動，其中更有​​​​28架軍機逾越台海中線。自美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，北京幾乎每天都派軍機、軍艦擾台，去年12月底，更派出了創紀錄的71架飛機和7艘軍艦，是2022年此類規模最大的演習。

美聯社報導，中國經常以大規模軍事演習回應外國訪台事件，部分評論認為這是封鎖台海、或侵台的預演。

對此，德國訪團雖表示關心，卻否認中國此次軍演與其有關。齊默爾曼表示，中國幾個月來都在台灣邊境展示軍力：「這不是因為我們在這裡，而是每天都這樣」，強調他們的到訪不是這些軍演的主因。

法新社報導，與齊默爾曼同屬自民黨的德國聯邦教育及研究部部長瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）亦將在今年春季訪台，將是26年來首位訪台的德國部長、被視為德國內閣成員的首次表態。

（綜合報導）

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