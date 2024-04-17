德警方突袭犯罪团伙：向数百中国人“贩卖”签证

（德国之声中文网）德国警方17日凌晨同时在8个联邦州开展了一次大规模缉查行动，针对的是一个跨国组织非法入境的团伙。

据联邦警察和杜塞尔多夫地方检察院发布的消息，在柏林、汉堡、慕尼黑、科隆、法兰克福、杜塞尔多夫、亚琛等地，共有1000多名警员对全德100多处住宅和商业场所进行了搜查，其中包括两家律师事务所。

重点区域是西部的北威州，警方在这里拘捕了10名嫌疑人，包括一男一女两名律师。法院之前已对这10人签发了逮捕令。

他们被控利用德国针对外国专业人才的特殊法规，为大约350名外国人——其中绝大多数是中国人——违法取得了居留身份，并收取了每人数万至数十万欧元不等的费用。

警方查封的物证

警方对这一团伙已进行了多年的调查。据德国《图片报》报道，警方还怀疑涉案人员贿赂了北威州至少4个地方的外国人管理局的工作人员，涉及科尔彭（Kerpen）和索林根（Solingen）两个市以及莱茵-埃尔夫特（Rhein-Erft）和迪伦（Düren）两个县。被捕者中，一人是迪伦县外国人管理局的工作人员。

报道引述警方称，两家律师事务所招揽的“顾客”，主要是来自中国和阿拉伯国家的富裕人士。律师开价3万到35万欧元，承诺为这些人搞到德国的长期居留许可。

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被告律师被怀疑用赚取的收入开设皮包公司、还假装租用公寓、给员工发工资。另外很大一部分非法收入进了被告的私囊。除了组织非法入境，他们受到的指控还有行贿和洗钱。

警方在周三的稽查行动中取得了大量物证、没收了约21万欧元现金，此外还冻结了269个银行账户、查封了31处地产。

大量移民会威胁德国社会吗？

据官方发布的数据，2022年德国联邦警方登记在案的非法入境的案例有近5000起，比前一年增加了近30%。其背景是以非正规途径进入欧洲的移民数量大增。2022年度的警方有关报告称，组织非法入境的刑事犯罪活动“非常专业化和灵活”，犯罪人员似乎比以往愿意承担更大的风险。

根据德国法律，以盈利为目的组织非法入境的罪行，最高可处以15年监禁。

（综合报道）

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