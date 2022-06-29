德警方承认在G20汉堡峰会期间对骑车人“非法使用武力”

（德国之声中文网）斯万·亚当律师事务所（law firm Sven Adam）本周一（7月11日）在一份声明中说，在汉堡G20峰会期间遭警方击打5年后，两名骑车人得到警方确认，对他们使用了“非法”武力。

根据该声明，这两人——一名28岁女性和一名32岁男性——在回家路上，试图绕骑因峰会和相关抗议活动而封锁的街道时遭警察拦截及击打。

律师指出，事件中，俩人受伤，其中一人手臂骨折，必须去医院接受治疗。

当事人就此向汉堡行政法院提出上诉。在这两起诉讼案中，警方承认当时非法使用了暴力。

事件中发生了什么？

2017年，G20汉堡峰会受到暴力冲突严重影响。示威抗议者的行为和警方对之的反应均被认为是导致暴力冲突的原因。现任总理肖尔茨当时是汉堡市长。

为保障峰会安全，当局调集德国各地警察进入汉堡。这两名后遭警方殴打的骑车人的律师说，肇事警察来自东部的萨克森州。

骑车人说，当时，警察突然出现，厉声吆喝，一把将女骑车人从自行车上拉下，导致她手臂骨折。

骑车男子也被从自行车上拖下来，呼救时挨了好几拳。根据律师的声明，事件发生后，两人都不得不接受治疗。

律师沃尔德曼（Christian Woldmann）说：“这是一起残酷、突如其来、毫无理由的暴力行为，导致严重后果。但对具体肇事者的确认却一无所获，因为，参与事件的很可能来自萨克森州的那个警察单位，一直保持沉默”。

汉堡警方的一名发言人对路透社表示，承认有错的决定是“出于程序原因”，涉事警员对事件过程无清楚记忆。

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