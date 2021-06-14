 德、西、瑞典：“结束核武器试验” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2021

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德、西、瑞典：“结束核武器试验”

上个月的美俄峰会重燃更多军备控制的希望之后，德国与其他15个国家趁热打铁，在马德里召开"斯德哥尔摩倡议 "核裁军会议，推进核武器裁减趋势。

目前，9个国家拥有超过13,000枚核弹头。图为1995年法国核试验后出现的蘑菇云。

目前，9个国家拥有超过13,000枚核弹头。图为1995年法国核试验后出现的蘑菇云。

（德国之声中文网）德国外长马斯在周一（7月5日）召开的核军备控制会议前表示，如果“紧张和不信任的关系占了主导”，核军备竞赛的威胁将会增长。

在启程前往马德里参加 "斯德哥尔摩倡议 "会议之前，马斯说："我们比以往任何时候都更需要采取步骤，在拥核国家之间达成可核查的协议，由此鼓励互相信任。"该倡议由16个倡导全球削减核武器的国家发起。

这次会议承接上个月美国总统拜登和俄罗斯总统普京在日内瓦举行的峰会。峰会上，两国承诺将开始军备控制谈判。

峰会后发表的声明说，美国和俄罗斯 "寻求为未来的军备控制和风险降低措施打下基础"。

马斯说："我们需要在此基础上，由拥核国家采取明确的步骤，履行其在裁军方面的责任和义务。"他认为，日内瓦峰会表明这是可能取得进展的。

彻底结束核试验

 

德国外长马斯、西班牙外长拉亚（Arancha Gonzalez Laya）和瑞典外长林德（Ann Linde）联手撰写一篇评论，发表在德国杜塞尔多夫出版的《莱茵邮报》上。文章说，"这可能包括降低核武器在战略和理论中的作用，减少发生冲突和意外部署核武器的风险，进一步减少核库存，并为新一代的军备控制协打下基础。"

文章还说，“我们必须通过使《全面禁止核试验条约》最终生效，重启关于禁止生产用于军事目的裂变材料条约的谈判，以及建立强大和可信的核查核裁军步骤的能力，从而一次性永久结束核武器试验。”

全球核军备控制现状

 

今年2月，美国和俄罗斯同意延长《新削减战略武器条约》。该条约将两国的核武库限制在800个发射装备和1550个随时可用的核弹头之内。

俄罗斯、美国、中国等9国2020年各自拥有核武器的数量一览

俄罗斯、美国、中国等9国2020年各自拥有核弹头的数量一览

在美国于今年5月以俄罗斯不守约为由退出《开放天空条约》之后，《新削减战略武器条约》是美国和俄罗斯之间唯一的主要军控条约。

根据斯德哥尔摩和平研究所（SIPRI）在6月发表的年度报告，2021年初，美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜共拥有13080枚核弹头，比前一年减少320枚。

然而，斯德哥尔摩国际和平研究所的研究人员说，该报告显示了有关全球核武库的令人担忧的趋势。

该研究所研究员克里斯滕森（Hans M. Kristensen）说："全球军事储备中的核弹头总数似乎正在增加，这是一个令人担忧的迹象。这表明自冷战结束以来全球核武库存数量的下降趋势停止了。"

(德新社、路透社)

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