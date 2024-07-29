德蝶泳选手与奖牌失之交臂 呼吁澄清中国运动员服用兴奋剂指控

在2024年巴黎奥运会游泳女子100米蝶泳决赛中获得第四名的德国游泳健将安吉丽娜·科勒（Angelina Köhler）今天(7月29日）在接受德国媒体采访时再度呼吁，对中国游泳运动员张雨霏的兴奋剂指控予以澄清。

（德国之声中文网）在7月28日的奥运会女子100米蝶泳决赛中，美国选手胡斯克（Torri Huske）和沃尔什（Gretchen Walsh）以55.59秒和55.63秒的成绩包揽了金银牌，中国选手张雨霏摘铜（56.21秒)。

德国23岁的选手安吉丽娜·科勒（Angelina Köhler）与张雨霏的成绩仅相差0.21秒，屈居第四（56秒42） 。科勒在离开赛场时悲伤痛哭。接受媒体采访时她表示，自己竭尽全力，但仍与奖牌失之交臂。她说："目前她（张雨霏）已经获得了奖牌。我们应该先推定她没有服用兴奋剂。但这样的事情总有苦涩的余味。我希望还会有更多的后续发生。" 在今年2月12日多哈举行的世界游泳锦标赛女子100米蝶泳决赛中，科勒以56秒28的成绩夺冠。

张雨霏以56秒21斩获女子100米蝶泳铜牌 图像来源: Xu Chang/Xinhua News Agency/picture alliance

张雨霏是东京奥运会开幕前数月兴奋剂检测为阳性的23名中国顶尖游泳运动员之一。中国称检测阳性是由于选手居住酒店里的食品污染造成。世界反兴奋剂机构（WADA）调查后，采纳了这一结果，并指相关报道具有"误导性和潜在诽谤性"。

比赛次日，安吉丽娜·科勒再次接受媒体采访时表示，虽然已经过去一晚，但她仍然非常难过。她说："如果一年前有人告诉我，我会在巴黎奥运会上获得第四名，我会觉得那个人脑子有病。不过我还没有失去乐观的精神。"

张雨菲再女子100米蝶泳决赛摘取铜牌后，其他运动员没有表现出任何形式的抗议。美国游泳运动员胡斯克和沃尔什请张雨菲登上领奖台的最高台阶并合影。胡斯克是中美混血选手，母亲来自广州。

2019年，当涉嫌服用兴奋剂的奥运冠军孙杨在2019年游泳世锦赛上夺得400米自由泳冠军时，澳大利亚银牌得主马克·霍顿（Mack Horton）在颁奖典礼上站到了领奖台后面，并因此收到了世界游泳协会的书面警告。

(明镜在线等）

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