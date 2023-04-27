德芯片化学品对华出口管控？柏林: 目前没有计划

（德国之声中文网）彭博社周四（4月27日）报道说，德国总理肖尔茨和德国经济部长哈贝克在此事上与欧洲盟国及美国密切联络。报道称，柏林的官员表示，华盛顿并未就此施压，但表达了共同合作、采取一致对华立场的愿望。

报道也称，德国联合政府内部对相关出口管控的讨论仍在初级阶段，官员了解任何这样的决定都将损害与中国的经贸关系。

报道引述消息人士称，哈贝克建议经济部官员制定一个措施工具箱，以加强德国在特定领域的经济韧性并减少对中国的单方面依赖。知情人士称，对芯片化学制品实施出口管控的想法就在这一框架内。

消息人士称，最快捷有效实施这类出口管控的方法是，将相关产品和服务列入德国国家的民用和军用两用清单。

北京：搞对华出口管制的做法不具建设性

中国商务部官网在周五（4月28日）发布消息称，周四下午中国商务部部长王文涛在柏林与德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克举行会谈，“就落实两国领导人经贸共识、筹备下阶段高层交往经贸议题和成果、深化双边务实合作、为双方企业营造公平公正营商环境以及贸易统计与绿色合作等议题坦诚深入交换意见”。同时指出，中方“对德方有关出口限制措施表达关切”，不过这里并没有具体指出是哪种“出口限制”。

北京也在周五对相关报道作出回应。中国外交部发言人毛宁在当天的例行记者会上表示，经贸合作是互惠互利的，中方是全球半导体的重要市场，“一些国家以所谓降低依赖的名义，搞对华出口管制的做法不具建设性，最终只会损人害己，也影响全球的产业链供应链稳定”。

柏林：德国总理府目前没有禁止向中国出口芯片化学品的计划

德国政府的一位发言人周五对路透社说，“联邦总理府目前没有推进禁止向中国出口芯片化学品的计划”。路透社表示，这是有关报道出现以来德国政府的首次回应。这位发言人还表示，“与外国伙伴的讨论是保密的，因此联邦政府不对具体内容进行评论”。

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

荷兰上月加入美国的行列，限制芯片技术对中国的出口。彭博社报道称，德国尽管并不拥有高端芯片制造技术，但德国企业默克（Merck）和巴斯夫（BASF）为世界各地提供制造半导体所需要的关键化学制品。

彭博社在周四的报道中指出，默克的产品和服务几乎存在于世界上每个芯片中，而巴斯夫则是欧洲和亚洲的市场领先者。如果没有了默克和巴斯夫的供应，中国在研发先进芯片技术上将面临更多的挑战。

（彭博社，路透社）

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