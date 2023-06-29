德联邦教育部长敦促高校结束与孔院合作

（德国之声中文网）德国联邦科研教育部长施塔克-瓦钦格（Bettina Stark-Watzinger）对《商报》表示，面对中国对科学和教育的 "直接影响 "，德国必须设定 "明确的界限"。她敦促独立的德国高校结束同孔院的合作，"应该有比现在更多的高校以批评眼光重新评估同孔院的联系，以便承担起责任。"

目前，德国仍有19所孔子学院在运营，过去年间，多所高校比如汉堡大学、法兰克福大学、杜塞尔多夫大学、特里尔大学等结束了同孔院的合作。据悉，一些孔院虽然不再挂靠大学，但没有真正关闭。

施塔克-瓦钦格对在德孔院的最新表态是对前不久发布的宪法保护年度报告的回应。她认为，宪法保护给出的警告十分必要，但更重要的是在行动层面产生结果。

今年6月，《宪法保护2022年年度报告》有关的内容这样写道，"在中国共产党的影响战略中，中国孔子学院特别有助于传播中国的无瑕形象。中国共产党还利用一些忠于政权的中国侨民和学生。这些人尤其被用来压制对中国共产党政策的批评，并在国外传播党的官方说法，以便对他们的社会和职业环境施加影响。"该报告认为，由于中国使用全面的信息收集方式，因此在经济和科学间谍活动领域以及外国直接投资方面构成"最大的威胁"。

设在汉诺威的孔子学院

孔院被北京用作政治宣传的目的

今年3月，施塔克-瓦钦格作为26年以来首位德国联邦部长访问台湾。她所在的自民党多年以来对在德孔院持批评态度，一度曾考虑向联邦议院提交禁止孔院的法案。施塔克-瓦钦格部长本人去年曾公开表示，反对由中国教育部承担经费的孔院，认为它会被北京政府用作政治宣传的目的。

施塔克-瓦钦格不是唯一对孔子学院持迟疑态度的高层政治家，她的前任、基民盟党籍的前德国联邦科教部长卡利切克（Anja Karliczek）也对孔子学院"深感忧虑"，她辞任前写给德国高校校长会议和文化部长会议的信中指出，德国高校应该"重新评估孔子学院在德国大学中的作用，并得出正确的结论"。她认为，孔子学院对德国高校工作的影响已经变得显而易见，这是"不能被接受的"。她建议有关高校"认真审视和孔子学院的合作"，"果断地处理"中国的影响。

中国通过孔院施加政治影响最著名的事件发生在2021年10月。前《明镜》主编、现任《世界报》出版人的奥斯特（Stefan Aust）同盖格斯（Adrian Geiges）合写了《习近平 - 世界上最具权势的人》一书，原定于10月27日在汉诺威大学以及杜伊斯堡埃森大学同当地的孔子学院举行新书介绍和朗读活动，但该活动被突然取消。出版该书的Piper出版社认为，两所孔子学院受到来自中国国内的巨大压力，称一名孔子学院的工作人员表示，"不可以像正常人那样论述习近平。现在，他不可触碰，不能评说。"出版社经理冯·罗芬贝格（Felicitas von Lovenberg）认为，两家孔子学院取消活动是一个"令人不安、难以接受的信号"。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。