德美12月施打疫苗 穷国望尘莫及

(德国之声中文网) 路透社22日报导，德国卫生部长施潘 (Jens Spahn) 表示，德国可能最快下个月开始注射新冠疫苗。他已经要求德国各联邦州在12月中旬之前准备好疫苗接种中心，而目前进展顺利。

德国已经通过欧盟委员会、双边合同和期权获得了3亿多剂疫苗，施潘说，这已经足够德国使用，并有机会与其他国家分享。

另一方面，美国政府疫苗研发工作的一位高级官员22日则表示，美国医护人员和其他被推荐参加全国首批疫苗接种的人员可以在12月获得监管同意的一两天内开始接种。

疫苗行动首席科学顾问史劳依 (Moncef Slaoui)表示，美国3.3亿人口中约有70%的人需要接种，才能对病毒群体免疫。若12月开始接种，5月前都可以达到这个目标。

史劳依说，美国食品和药物管理局（FDA）可能会在12月中旬批准分发辉瑞公司和德国合作伙伴BioNTech生产的疫苗，启动美国历史上最大规模的接种活动。

世界公平分配疫苗，真的吗？

德国总理默克尔11月22日在G20会后表示，她担心，即使富国已经从制药公司购买了大量疫苗，但还没有达成针对穷国的重大疫苗协议。

她说 ：「我们现在将与全球疫苗联盟组织)(GAVI)商讨这些谈判何时开始，因为我有些担心，在这方面还没有任何进展。」

在本次沙特阿拉伯主办的G20虚拟峰会上，世界上最富有的国家承诺提供资源抗疫，并支持经济受损的贫困国家，但几乎没有提供细节要怎么做。

沙特财政大臣贾丹 (Mohammed al-Jadaan)在G20会后记者会强调，G20国家不会把任何国家抛在后面。

但根据法新社报导，随着德美等富裕国家公布疫苗接种计划，专家警告，发展中国家数十亿人要获得疫苗依然相当困难。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）呼吁各国捐赠剂量、建立伙伴关系，并分享知识产权来「走得更远、更快」。

发展中国家债务隐忧

虽然G20在支持多边贸易和应对气候变化的问题上立场大多一致，但对于如何处理发展中国家的债务却没有共识。

在最后的声明中，各国领导人表示，面对「不均衡、高度不确定」的复苏，「决心继续使用所有可用的政策工具，只要是必要的，以保障人们的生活、工作和收入」。

但除了本国之外，世界上贫穷国家的债务急剧上升，G20帮助这些国家避免可能的信贷违约压力越来越大。

目前G20已将针对发展中国家的暂停偿债倡议（DSSI）延长至6月，但联合国带头呼吁将其延长至2021年底，但本次的会后声明没有提到这个讨论。

G20财长预计将在IMF和世界银行明年春天开会时审查相关建议，「如果经济和金融形势需会再延长六个月」。

特朗普抢风头

美国总统特朗普在G20峰会的表现再次引起外界关注。他先是在开幕式上做了短暂的亮相后就跑去去打高尔夫。他说自己的政府取得了「历史性 」的成就，拒绝承认败选的他还表示期待与下一任G20主席意大利合作。

他在22日还为自己退出巴黎气候协议的决定辩护，称其「不公平、片面」，「旨在扼杀美国经济」。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、路透社)