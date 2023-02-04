经济纵横

德美阻挡中集收购案 集装箱造商MCI另觅买家

丹麦马士基集团旗下子公司MCI是欧洲最大海运集装箱制造商。在美国和德国的双重压力下，中国中集集团对MCI的收购案被阻挡。无论最终买家是谁，MCI如今都不会轻易出售，因为暂时没有其他买家愿意像中集开价10亿欧元。