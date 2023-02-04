德美阻挡中集收购案 集装箱造商MCI另觅买家

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丹麦马士基集团旗下子公司MCI是欧洲最大海运集装箱制造商。在美国和德国的双重压力下，中国中集集团对MCI的收购案被阻挡。无论最终买家是谁，MCI如今都不会轻易出售，因为暂时没有其他买家愿意像中集开价10亿欧元。
中国商务部宣布将洛克希德·马丁公司和雷神导弹与防务公司列入“不可靠实体清单”，禁止其从事与中国有关的进出口活动以及在中国境内新增投资。洛克希德·马丁公司是一家美国航空航天制造厂商。雷神导弹与防务公司是美国大型国防工业承包商。
西方盟友对南非即将与俄罗斯和中国举办联合海军演习感到不满。南非政府为什么会选择和普京交好？
来自中国的实体和个人拥有的美国农田近年急剧增加，引起美国农民对自身安全以及政界对食品安全、国家安全的担忧。美国国会参议员近日提出议案，要求出于国安考虑禁止中国等国的实体和个人在美购置土地，多个州也考虑采取制定相关法律。
港媒称，马云1月中旬以来与中港以及东南亚商界人士会面，其中包括了泰国正大集团董事长谢国民，马云与谢国民合作的传言也使得正大股价飙涨。另外，专家简报称北京已经准备好恢复对蚂蚁集团等平台行业的支持。
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