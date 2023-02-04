 德美阻挡中集收购案 集装箱造商MCI另觅买家 | 经济纵横 | DW | 18.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

德美阻挡中集收购案 集装箱造商MCI另觅买家

丹麦马士基集团旗下子公司MCI是欧洲最大海运集装箱制造商。在美国和德国的双重压力下，中国中集集团对MCI的收购案被阻挡。无论最终买家是谁，MCI如今都不会轻易出售，因为暂时没有其他买家愿意像中集开价10亿欧元。

多媒体中心更多内容

中国斥资约10亿欧元收购丹麦集装箱制造商马士基集团的计划，因为反垄断部门的反对最终告吹。几个月前，中资入股汉堡港争议最终以缩水版方案完成入股。面对中国投资，欧洲该如何应对？

面对中国投资，欧洲该如何应对？ 04.02.2023

更多内容来自 热点关注 (视频)

乌克兰战争爆发至今，已有110万名乌克兰人逃往德国。如何提供足够住所收容难民成为一大挑战。一些人口萎缩的德国城镇或许能成为难民的新家园。

如何收留乌克兰难民？德国老龄化城镇有空房 17.02.2023

1960年代制造的“水陆两栖车”（Amphicar）是唯一能在陆地和水上行驶的量产车。德国收藏家甘特将这辆两栖车改造成电动车。搭乘两栖车徜徉摩泽尔河，已经成为他经营的酒店的热门行程。

超酷炫！德国水陆两栖电动车 16.02.2023

White robot clicking on the display with scale and paragraphs. 3d illustration.

AI时代来临 人类如何保住饭碗？ 15.02.2023

她是为科隆狂欢节效力最久的编舞家，舞蹈就是她的生命。碧姬从70年代初就开始参加科隆狂欢节。她曾是职业芭蕾舞者和编舞家，现在仍在狂欢节上领舞团热舞。

科隆狂欢节的91岁女舞者 15.02.2023

相关文章

flags of China and USA painted on cracked wall

中国制裁参与对台军售的美国两大军火商 16.02.2023

中国商务部宣布将洛克希德·马丁公司和雷神导弹与防务公司列入“不可靠实体清单”，禁止其从事与中国有关的进出口活动以及在中国境内新增投资。洛克希德·马丁公司是一家美国航空航天制造厂商。雷神导弹与防务公司是美国大型国防工业承包商。

A general view of Russian military frigate 'Admiral Gorshkov' docked in the harbour of Cape Town on February 13, 2023 ahead of 10-day joint maritime drills being staged alongside South Africa and China. - The Russian consulate in Cape Town tweeted a photo of the ship in the harbour writing that the warship was on its way to the eastern city of Durban. The exercises dubbed Mosi, which translates to smoke in the local Tswana language, are scheduled for February 17 to 27, off the port city of Durban and Richards Bay. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

与中俄联合军演：南非的“道德指南针”转不动了？ 17.02.2023

西方盟友对南非即将与俄罗斯和中国举办联合海军演习感到不满。南非政府为什么会选择和普京交好？

Titel: US Farmer, MADE Quelle: DW

美国联邦及多个州考虑立法限制中国实体购买美国农地 10.02.2023

来自中国的实体和个人拥有的美国农田近年急剧增加，引起美国农民对自身安全以及政界对食品安全、国家安全的担忧。美国国会参议员近日提出议案，要求出于国安考虑禁止中国等国的实体和个人在美购置土地，多个州也考虑采取制定相关法律。

2019****FILE PHOTO: Jack Ma, billionaire founder of Alibaba Group, arrives at the Tech for Good Summit in Paris, France May 15, 2019. REUTERS/Charles Platiau/File Photo/File Photo/File Photo

一个月内二度会面 马云将与泰国首富合作？ 01.02.2023

港媒称，马云1月中旬以来与中港以及东南亚商界人士会面，其中包括了泰国正大集团董事长谢国民，马云与谢国民合作的传言也使得正大股价飙涨。另外，专家简报称北京已经准备好恢复对蚂蚁集团等平台行业的支持。