 德美研究机构：北京对债务国施加苛刻条件 | 经济纵横 | DW | 31.03.2021

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经济纵横

德美研究机构：北京对债务国施加苛刻条件

中国目前是发展中国家的最大政府贷款提供方，但根据德国基尔世界经济研究所(IfW)与数家美国研究机构所作的一项共同研究结果，北京对债务国施加苛刻供贷条件。

围绕 “新丝绸之路”，中方在众多国家推动庞大基础设施项目，为亚洲、非洲和欧洲的新建港口、铁路线、公路和工业园区网提供贷款。

围绕 “新丝绸之路”，中方在众多国家推动庞大基础设施项目，为亚洲、非洲和欧洲的新建港口、铁路线、公路和工业园区网提供贷款。

（德国之声中文网）基尔世界经济研究所周三（３月３１日）通报说，该所与多家美国研究机构合作研究了中国与24个国家之间签订的共100份贷款协议，研究结果显示，提供贷款的中国国有银行利用其 “谈判强势地位占便宜”。 

许多合同是俗称的 “一带一路”倡议的组成部分。 围绕 “新丝绸之路”，中方在众多国家推动庞大基础设施项目，为亚洲、非洲和欧洲的新建港口、铁路线、公路和工业园区网提供贷款。

调查结果表明，中方合同中含有 “异常广泛的保密条款”，有时连贷款存在本身亦属秘密。该研究报告批评说，对纳税人而言，合同由此 “不透明”，而最终要偿还贷款的正是纳税人；再者，其它贷款方亦无法可靠评估受贷国的信用度。  

专家们指出，相关合同还赋予了中国国有银行相对于其它供贷方的优先权：多数情况下，禁止债务人与其他债权人接洽重组债务。更有甚者，众多合同还给予中方 “巨大活动空间，若中方不同意债务方的政策，例如，双边外交关系破裂的情况下有权取消贷款或要求加速还款”。    

该研究团队对相关合同的认知来自各债务国政府网站，将其与其它主要债权国的142份公开合同做比较。研究报告的作者们批评说，中国的做法使那些因新冠危机而陷入财政困境的国家更难以 “改善其债务状况”。

凝炼/ 洪沙  （德新社、路透社）

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