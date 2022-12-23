德美宣布向乌克兰提供步兵战车

（德国之声中文网）经过数月迟疑后，德国和美国将首次向乌克兰提供步兵战车。这是德国总理肖尔茨和美国总统拜登在一次通话中达成的共识。此外，德国还将提供一套爱国者防空导弹系统。华盛顿此前已经向乌克兰承诺提供爱国者导弹系统。
德国和美国分别将向乌克兰提供"黄鼠狼"（Marder）步兵战车以及"布拉德利" （Bradley）步兵战车。这将是乌克兰军队接收到的第一批西式步兵战车。确切的数字和交付日期尚未公布。美国政府表示，美方将提供50辆"布拉德利"步兵战车。除了提供军备外，美国和德国还希望为乌克兰士兵进行相关系统的培训，地点可能在北约国家。
数月来，基辅领导层不断请求西方盟国，特别是德国，向乌克兰提供主战坦克和步兵战车。德国红绿灯执政联盟内部也有人提出输送相关武器的要求。德国总理肖尔茨则多次强调，德国在这个问题上不会独自行动。迄今只有东欧国家将苏联设计的坦克输送到战区。但乌克兰迄今已获得了西方制造的防空、运输和救援坦克，其中包括德国的猎豹式防空坦克。
本周三，法国总统马克龙向乌克兰总统泽连斯基承诺提供自制侦察坦克AMX-10 RC，显示出西方国家的路线正发生变化。
乌克兰总统泽连斯基周四晚间对肖尔茨和拜登表示感谢。泽连斯基在视频中表示："我们还将收到一组爱国者系统，以及强大的装甲技术。这对我们的国家来说真的是一个伟大的胜利。"
乌克兰驻德国大使马凯夫（Oleksii Makeiev）则在推特上贴了黑红黄三个爱心，并写上"感谢德国"。
（德新社、法新社）
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
PzH-2000自行榴弹炮（7台）
Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
铁拳三型火箭筒（3000件）
这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
“毒刺”导弹 （500件）
“毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
“箭-2”式便携式防空导弹（2700件）
Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
还在准备阶段：“猎豹”防空坦克
根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
“曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车
“黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。