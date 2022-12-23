德美宣布向乌克兰提供步兵战车

（德国之声中文网）经过数月迟疑后，德国和美国将首次向乌克兰提供步兵战车。这是德国总理肖尔茨和美国总统拜登在一次通话中达成的共识。此外，德国还将提供一套爱国者防空导弹系统。华盛顿此前已经向乌克兰承诺提供爱国者导弹系统。

德国和美国分别将向乌克兰提供"黄鼠狼"（Marder）步兵战车以及"布拉德利" （Bradley）步兵战车。这将是乌克兰军队接收到的第一批西式步兵战车。确切的数字和交付日期尚未公布。美国政府表示，美方将提供50辆"布拉德利"步兵战车。除了提供军备外，美国和德国还希望为乌克兰士兵进行相关系统的培训，地点可能在北约国家。

数月来，基辅领导层不断请求西方盟国，特别是德国，向乌克兰提供主战坦克和步兵战车。德国红绿灯执政联盟内部也有人提出输送相关武器的要求。德国总理肖尔茨则多次强调，德国在这个问题上不会独自行动。迄今只有东欧国家将苏联设计的坦克输送到战区。但乌克兰迄今已获得了西方制造的防空、运输和救援坦克，其中包括德国的猎豹式防空坦克。

本周三，法国总统马克龙向乌克兰总统泽连斯基承诺提供自制侦察坦克AMX-10 RC，显示出西方国家的路线正发生变化。

乌克兰总统泽连斯基周四晚间对肖尔茨和拜登表示感谢。泽连斯基在视频中表示："我们还将收到一组爱国者系统，以及强大的装甲技术。这对我们的国家来说真的是一个伟大的胜利。"

乌克兰驻德国大使马凯夫（Oleksii Makeiev）则在推特上贴了黑红黄三个爱心，并写上"感谢德国"。

（德新社、法新社）

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