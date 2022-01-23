德、美合作伙伴启动奥密克戎疫苗临床研究

（德国之声中文网）临床研究在美国实施，受试者1400 人。这两家公司宣布，在对年龄从 18 至 55 岁不等的健康成年人的这项临床试验中，将研究候选疫苗的安全性、耐受性和免疫原性。 BioNTech 首席执行官沙欣（ Ugur Sahin ）表示："该项研究是我们开发应对变体疫苗的科学手段的一部分，该疫苗可提供对奥密克戎变体的保护，其有效性类似对迄今变体的保护，但有效期更长。"

希望 3 月底即能交付

去年年底，BioNTech 和辉瑞便已透露，正研发一种适应高传染性奥密克戎变异毒株的疫苗，可望最早于今年 3 月就能提供，但需获监管部门认证。BioNTech一发言人表示，目前正同有关当局磋商认证要求。她称， "将临床试验数据纳入认证申请可能会影响首批疫苗交货时间，迄今预期的交货时间是 3 月底。" 她表示，事情目前进展顺利。

BioNTech首席执行官沙欣（Ugur Sahin ）对疫苗开发时间表能得到遵守持乐观态度

研发新冠疫苗的背景是，现有疫苗对奥密克戎效果显着降低。不过，研究结果显示，若接种３剂 BioNTech 疫苗则能有效应对这一变异毒株。它表明，在奥密克戎迅速传播的背景下，施打加强针尤其重要，这也是因为，如仅接种两剂，疫苗保护效力会随着时间的推移显著消减。德国联邦常设疫苗接种委员会因此建议，12 岁以上的人在完全接种至少３个月后都接受加强疫苗接种。

三类受试者

现在启动的临床试验的1400名受试者由三组人组成，分别为未接种者、完全接种者、在３至６个月前接受过加强针者。第一组将施打三针；第二组得到第三针，第三组得到第四针。临床试验在美国进行。

今年，BioNTech 和美国制药巨头辉瑞公司计划生产 40 亿剂 COVID-19新冠 疫苗。它们强调，疫苗虽需调整，预期产量也不会改变。BioNTech 相信，疫苗是否必须适用一种或多种变体取决于基于奥密克戎的疫苗的加强接种是否会产生亦能中和其它变异毒株的抗体。如能产生这样的抗体，就不需要混合施打。现在启动的临床研究的目的之一就是帮助澄清这一问题。

美国生物技术公司莫德纳（Moderna ） 也在研究一种适用于奥密克戎变体的疫苗，并和 BioNTech/辉瑞一样，也希望能在今年春季交付。

（德新社，路透社）

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