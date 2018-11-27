德美关系挺好的？美国人一厢情愿

（德国之声中文网）美国调查机构皮尤研究中心（Pew Research Center）不久前发布的一项调查显示，德国人和美国人对两国关系的看法大相径庭。

大多数德国人认为两国关系差不多处于最低点，但大多数美国人喜孜孜地认为，彼此相处得还挺不错。

在美国，只有四分之一的受访者认为，两国关系挺差的；在德国，这个数字高达73%。

11月底公布的调查数据显示，就算德国人一向"冷感"，情况也在变坏。2017年，认为两国关系不好的德国人占56%。聊可慰藉的是，只有10%的德国人说"非常差"。

在德美两国合作上，德国人显得更加谨小慎微。70%的美国人说他们期待看到两国更多携手共进，而只有41%的德国人抱着同样的愿望。

外交伙伴关系，谁都不是最爱

尽管在美国人眼里两国关系繁花似锦，他们中间却很少有人把德国视作最重要的外交政合作伙伴之一。在美国受访者的排名中，英国是外交合作第一名，德国位列第七--只有9%的受访者选择它。

从施托伊本到克鲁格：给美国打上印记的德国人 来自德国的好莱坞海伦：迪安娜·克鲁格（Diane Kruger） 她本名迪安娜·克鲁格，1976年出生在德国。2004年，与奥兰多·布卢姆（Orlando Bloom）联袂出演的电影《特洛亚》让她一举成名。2013年起，克鲁格入籍美国。她是举足轻重的在美德国从影人员的代表：比如《特洛亚》导演彼得森（Wolfgang Petersen），或拍摄了爱国主义大片《独立日》（Independence Day）的艾默里奇（Roland Emmerich）。

从施托伊本到克鲁格：给美国打上印记的德国人 组建被殖民者军队：普鲁士将军冯·施托伊本 缺乏经验的被殖民者武装之所以能在独立战争中击败世界霸主——大不列颠，在很大程度上也与前普鲁士军官弗里德里希·威廉·冯·施托伊本有关。他强调纪律、训练及秩序，将散漫的民兵队伍改造成一支强有力的军队。他著书记述了自己的训练方法。此书成为军事典籍。

从施托伊本到克鲁格：给美国打上印记的德国人 创作出美国最著名绘画：伊曼纽埃尔·洛伊茨（Emanuel Leutze） 油画《华盛顿横渡特拉华河》（Washington Crossing the Delaware）真迹挂在纽约的大都会博物馆里。此画展示了美国独立战争（1775 —1783）中的关键一刻：迄未成功的被殖民者起义武装在华盛顿将军率领下对英国人发起反攻。作画者是孩提时代便来到美国的洛伊茨（1816—1868）。

从施托伊本到克鲁格：给美国打上印记的德国人 唐老鸭的表率：美国首位百万富翁约翰·雅各布·阿斯特（John Jacob Astor） 他的后嗣建起了世界著名酒店华尔道夫（Waldorf-Astoria）。可是，人们有所不知：约翰·雅各布·阿斯特原本是肉铺老板之子，来自海德堡附近的瓦尔村（Walldorf），1784移民美国。经由皮毛、房地产生意，他成为美国的首位百万富翁，并成为文学不朽形象斯克鲁奇（Ebenezer Scrooge）和唐老鸭的精神教父。

从施托伊本到克鲁格：给美国打上印记的德国人 女权斗士：玛蒂尔德·弗朗西斯卡·安内克（Mathilde Franziska Anneke） 1848年，德国诸邦的民主革命失败，玛蒂尔德·弗朗西斯卡·安内克随丈夫弗里茨（Fritz）从威斯特法伦（Westfalen）逃往美国威斯康辛（Wisconsin）的密尔沃基（Milwaukee）。她从事记者工作，出版了一份女性杂志，争取妇女选举权和同等教育权，并由此成为最有影响力的美国女权运动领袖之一。

从施托伊本到克鲁格：给美国打上印记的德国人 发明美国偶像裤子：来自弗兰肯（Franken）的李维·斯特劳斯（Levi Strauss） 1847年，家居班贝格（Bamberg）附近的布滕海姆（Buttenheim）的18岁犹太青年勒布·斯特劳斯（Löb Strauß）与母亲和姐妹一起，移居美国。淘金热吸引他前往西部，想在那里向寻金人出售时间表，并因此注意到，他们何其需要耐磨裤子。“牛仔裤”诞生了，并使现名李维·斯特劳斯的他及生意伙伴雅各布·戴维斯（Jacob Davis）致富。

从施托伊本到克鲁格：给美国打上印记的德国人 好莱坞先锋：来自劳普海姆（Laupheim）的卡尔·莱姆勒（Carl Laemmle） 1867年，卡尔·莱姆勒出生于德国南部的劳普海姆一个犹太家畜商家庭。17岁上，他赴美国。整整20年时间里，他以打短工度日。1906年，他在一家小影院看了一场电影，令他茅塞顿开。他开办起一家自己的影院，成功经营影片租借生意。1915年，他成立了环球制片公司（Universal Studios），——好莱坞首批大型梦幻工厂之一。

从施托伊本到克鲁格：给美国打上印记的德国人 从柏林去好莱坞：玛琳·黛德丽高歌反纳粹 影片《蓝天使》（Der blaue Engel）（1930）使玛琳·黛德丽一举成为世界明星。此后，她和导演冯·斯特恩伯格（Wilhelm von Sternburg）一起去了好莱坞，并留了下来。1933年，纳粹在德国篡权后，她帮助了落难犹太人和德国流亡人士。为激励美军士气，她演唱了“莉莉玛莲”（ Lili Marleen ）——可能是二战中的最著名歌曲。

从施托伊本到克鲁格：给美国打上印记的德国人 遭纳粹驱逐：女哲学家汉娜·阿伦特（Hannah Arendt） 被纳粹逮捕并被褫夺公民身份后，阿伦特于1941年流亡纽约。这位35岁的作家兼哲学家很快学会了英语。1951年，她入籍美国。作为记者，她报道了艾希曼审判案，并首次提出了“罪恶的平庸”这一引起激烈争议的概念。她平生最大关切之一是：阐明，何以会导致产生犹太大屠杀。

从施托伊本到克鲁格：给美国打上印记的德国人 从纳粹工程师到航天偶像：韦恩赫·冯·布劳恩（Wernher von Braun） 工程师冯·布劳恩为纳粹设计出V2火箭。二战后，美国人将他弄去了美国。和他一样，有1000多名德国科学家从未因他们曾替纳粹政权效力而被论罪。当美国宇航局宇航员登上月球时，冯·布劳恩成了美国的航天偶像。

从施托伊本到克鲁格：给美国打上印记的德国人 作为犹太人在德国遭迫害：美国前国务卿亨利·基辛格（Henry Kissinger） 1923年，本名海因茨·阿尔弗雷德·基辛格（Heinz Alfred Kissinger）的他在弗兰肯的富尔特（Fürth）出生。1938年，他流亡美国。第二次世界大战中，已入美籍的他以军人身份重返德国。结束了在哈佛大学的学业和教书生活后，他转而为政治家咨询。他生涯的高峰：在尼克松总统手下，这位诺贝尔和平奖得主曾从1973 至1977年担任美国国务卿。



德国人把法国当作最重要的外交合作伙伴，占61%；其次就是美国了，35%。

德国受访者说，他们感觉和美国的外交关系太近了，希望更加独立一些；而美国人则想要靠得更紧一点。相应地，越来越多的德国人--从去年的32%上升到今年的43%--希望德国和欧洲盟友提高国防预算。对美国人来说，欧洲国防预算的重要性比去年有所减弱。

两国受访者对于北约组织的态度大体相同，而且都相当正面。

美国总统特朗普的"美国优先"战略，以及他对北约组织的态度，让欧洲盟国大伤脑筋。他甚至表示，假如欧洲盟国不加大国防开支，美国将会撤出北约组织。

大多德国人赞同报复性关税

这份调查由美国皮尤研究中心和德国科尔伯基金会（Koerber-Stiftung）在今年9月合作完成，通过电话访谈的形式进行。调查也包括两国受访者对于关税的态度。

当美国受访者被问到是否支持特朗普对欧洲盟国征收铝和钢的关税时，大多表示反对，虽然反对者和支持者旗鼓相当，各占51%和44%。

那么，德国人是否支持欧盟就此对美国征收报复性的关税呢？78%的受访者表示赞同。