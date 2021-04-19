德绿党总理候选人敦促对俄中采取强硬立场

（德国之声中文网）德国绿党近日确定双主席之一的安娜莱娜·贝尔博克（Annalena Baerbock）为总理候选人。她将代表绿党角逐今年九月举行的联邦大选。鉴于民调支持率相当长时间以来一直保持在20%以上，绿党有史以来首次将进入联邦政府作为自己明确的参选目标。本周日（4月25日）的民调甚至显示，绿党的支持率目前达到28%，比默克尔的联盟党高出一个百分点。这是绿党有史以来最好的周日民调结果。基民盟和基社盟（合称联盟党）2017年获得了32.9%的选票，但目前的支持率只有27%。社民党目前的支持率仅为 13%，左翼党、自民党分别为7%和9%，选项党为10%。

德国《图片报》公布的另一项调查也显示，贝尔博克在此次大选中机会看好。

这位绿党的“希望之星”在《法兰克福汇报》本周末刊登的采访中表示，她认为德国应加大对俄罗斯施压，以应对俄罗斯新近在乌克兰边界附近的军事行动。在对待有争议的北溪2天然气管道修建问题上，她表示，政界应该撤回对该项目的支持。绿党对该项目持反对态度。批评者认为，这将削弱欧洲和德国的能源安全。

强迫劳动与中国技术

谈到中国，贝尔博克认为德国及欧洲和中国的关系是威权力量和自由民主之间的“制度竞争”关系，并形容中国雄心勃勃的“一带一路”项目是强硬的权力政治。

她说： “中国是一个如此庞大的新兴经济体，我们无法完全将自己与之隔绝。另一方面，我们的自由民主国家和欧盟之所以强大，是因为它是一个价值观联盟。它因此应该采取相应的行动。比如在新的欧中投资协议中，欧方就没有充分谈到受压迫的维吾尔少数民族强迫劳动的问题。” 她表示，欧洲必须确保来自强迫劳动的产品不会进入我们的市场。

贝尔博克还进一步谈到关于中国技术的安全问题。她说，“我们还可以确定如何与来自第三国的技术制造商在关键基础设施方面打交道。这与我们的安全高度相关。我们看到外国政府在数字领域的渗透企图。对我来说，这意味着，如果中国政府要求中国公司，例如华为，传递欧洲的数据和信息，那么，我们就不能在欧洲的基础设施中安装这些制造商的产品。”

（法兰克福汇报、德新社）

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