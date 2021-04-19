 德绿党总理候选人敦促对俄中采取强硬立场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德绿党总理候选人敦促对俄中采取强硬立场

德国绿党双主席之一及总理候选人贝尔博克表示，她希望德国对俄罗斯入侵乌克兰以及中国的全球野心采取更强硬立场。本周日最新民调显示，绿党的支持率已略微超过默克尔的联盟党。

Grüne Kanzlerkanddidatin Annalena Baerbock

绿党的希望之星：总理候选人安娜莱娜·贝尔博克（Annalena Baerbock）

（德国之声中文网）德国绿党近日确定双主席之一的安娜莱娜·贝尔博克（Annalena Baerbock）为总理候选人。她将代表绿党角逐今年九月举行的联邦大选。鉴于民调支持率相当长时间以来一直保持在20%以上，绿党有史以来首次将进入联邦政府作为自己明确的参选目标。本周日（4月25日）的民调甚至显示，绿党的支持率目前达到28%，比默克尔的联盟党高出一个百分点。这是绿党有史以来最好的周日民调结果。基民盟和基社盟（合称联盟党）2017年获得了32.9%的选票，但目前的支持率只有27%。社民党目前的支持率仅为  13%，左翼党、自民党分别为7%和9%，选项党为10%。

德国《图片报》公布的另一项调查也显示，贝尔博克在此次大选中机会看好。

Deutschland Kombobild | Laschet | Baerbock | Scholz

联盟党总理候选人拉舍特、绿党候选人贝尔博克和社民党总理候选人舒尔茨

这位绿党的“希望之星”在《法兰克福汇报》本周末刊登的采访中表示，她认为德国应加大对俄罗斯施压，以应对俄罗斯新近在乌克兰边界附近的军事行动。在对待有争议的北溪2天然气管道修建问题上，她表示，政界应该撤回对该项目的支持。绿党对该项目持反对态度。批评者认为，这将削弱欧洲和德国的能源安全。

强迫劳动与中国技术

谈到中国，贝尔博克认为德国及欧洲和中国的关系是威权力量和自由民主之间的“制度竞争”关系，并形容中国雄心勃勃的“一带一路”项目是强硬的权力政治。

观看视频 01:33

她会不会成为德国第一任“绿党总理”？

她说： “中国是一个如此庞大的新兴经济体，我们无法完全将自己与之隔绝。另一方面，我们的自由民主国家和欧盟之所以强大，是因为它是一个价值观联盟。它因此应该采取相应的行动。比如在新的欧中投资协议中，欧方就没有充分谈到受压迫的维吾尔少数民族强迫劳动的问题。” 她表示，欧洲必须确保来自强迫劳动的产品不会进入我们的市场。

贝尔博克还进一步谈到关于中国技术的安全问题。她说，“我们还可以确定如何与来自第三国的技术制造商在关键基础设施方面打交道。这与我们的安全高度相关。我们看到外国政府在数字领域的渗透企图。对我来说，这意味着，如果中国政府要求中国公司，例如华为，传递欧洲的数据和信息，那么，我们就不能在欧洲的基础设施中安装这些制造商的产品。”

（法兰克福汇报、德新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

若绿党大选获胜，将会推行哪些新政？

随着总理候选人的确定，绿党的竞选活动已正式拉开序幕。绿党的目标很明确：他们希望进入政府。那么，绿党的施政纲领又有哪些内容呢？  

德国前蹦床专业选手是否会成为新一任联邦总理

联邦议员、国际法专家、重视家庭生活、前专业运动员：绿党双主席之一的安娜莱娜·贝尔博克（Annalena Baerbock）被确定为该党下届大选首席竞选人。  

相关内容

Chinesischer Polizist vor EU-Flagge

客座评论：欧盟的多层次中国战略与中欧投资协议之命运 19.04.2021

欧盟三月对中国的制裁，是六四以来的头一次。这可谓是欧盟多层次的中国战略的表现。从2019年开始，欧盟终于摆脱了“幼稚”，形成了一个多层次的中国政策：中国是合作国，但同时是竞争国，而且是制度性竞争对手。实际上，多层次的中国政策，不仅是欧盟，拜登领导下的美国政府也在如此操作。

China Kampagne gegen westliche Mode- und Sportfirmen

新疆棉花：中国网民的抵制“盛宴” 25.03.2021

近年来，中国网民抵制“辱华”企业已经不是新闻。这是这一次，一份去年的声明引发轩然大波却依然让人有些意外。“爱国者们”这次的目标是瑞典服装企业H&M和一家非盈利组织BCI。

Botschafter Chinas in Deutschland Wu Ken

欧中互相制裁 德国政界反应? 24.03.2021

外界关注欧中投资协议是否会受到双边相互制裁影响，欧盟取消23日相关讨论以回应制裁。而在欧盟共同行动后，德国各界的立场也更明显。

广告

媒体看中国

Genf Denise Ho Rede vor UN Hongkong

墙外文摘：中国歌迷怎样去爱404艺人？

有评论指出，中国的言论管制越发严密，香港、台湾甚至中国大陆都有不少艺人疑因政治表态而纷纷登上黑名单。但是，歌迷一般都会认同作为艺人有责任去为社会发声，佩服其勇气和坚持。  