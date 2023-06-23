德经济部猛砍对华投资担保 政府内分歧巨大

（德国之声中文网）据《明镜周刊》通过政府内部文件获悉，德国绿党主席哈贝克(Robert Habeck)自从2021年底出任德国经济部长以来，该部门为德企在华投资的政府担保额已经削减了50亿欧元。该报道例举了四起新申请案例，指出联邦经济部驳回了四家德企总额1.01亿欧元的在华投资担保请求；而在另外四起案例中，四家企业总额5.54亿欧元的在华投资担保延长申请也遭驳回。此外，共有约40亿欧元的德企在华投资担保申请压根就没有得到受理，还有约2.82亿的延长申请因当事企业疑与新疆有业务往来而遭撤回。

2013年，德国联邦经济部总共新批准了37项德企在华投资担保。《明镜周刊》指出，到了2022年，经济部总共只批准了9项，而今年上半年也只有5项。哈贝克出任经济部长至今大约一年半的时间里，德国政府总共只批准了7.8亿欧元的德企在华投资担保新申请，以及11亿欧元的延长申请。

肖尔茨与哈贝克在对华政策上显然存在巨大分歧

利益导向还是价值观导向？

《明镜周刊》认为，这是哈贝克以及绿党削减对华经济依赖努力的一部分。在公开层面上，哈贝克及其执掌的联邦经济部强调，过去几十年间，政府提供的对外投资担保过度集中在中国，导致"联邦预算的风险过度集中"。但是这一切也极有可能是出于绿党的意识形态导向：该执政党努力推动以价值观为主导的对华外交与经贸政策，而不再是以经济利益为主导。

绿党的这一对华政策导向，与同为执政党的社民党形成了分歧。就在本周，社民党籍的德国总理肖尔茨在接待到访的中国总理李强时，就说"两国都受惠于相互贸易和投资"，并盛赞相互投资为对方"创造了经济增长、就业岗位，并在气候中性方面取得进展"。

相比绿党，社民党更偏向于德国的产业界以及工会组织。《明镜周刊》指出，许多社民党选民都担心，如果德中关系恶化，将导致自己的就业岗位受到威胁，所以"必要时人权问题应当靠后"。

对华战略继续难产

《明镜周刊》还注意到，德国政府内部就对华政策的分歧，早已引起了中国政府的关注。李强在德国期间就当面对哈贝克表示，希望德方不要采取"歧视性的手段"，否则只会损害"健康的经济发展"。

目前，德国政府的新对华战略依然没有出炉。社民党主导的总理府与绿党执掌的外交部、经济部依然在诸多议题上存在重大分歧。政府圈内消息人士称，外界期盼已久的这份文件，不太可能在暑假前出炉。

（明镜周刊、路透社）

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