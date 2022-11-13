德经济部文件提及中国或在2027年前进攻台湾

（德国之声中文网）媒体披露的德国经济部内部文件显示，经济部长哈贝克希望减少德国经济对中国的依赖程度。新闻网站"先锋"（The Pioneer)周四援引德国经济部对华战略文件报道称，经济部计划逐步减少对德中经济合作项目的政策性支持，有大量中国业务的德国企业则需承担定期提交报告的义务。

这份文件中称，过去几年当中，德国经济对中国的依赖程度有所增加，"中国减少对外依赖的同时，中国对欧盟及德国的经济意义却在不断提升。"

这份文件指出，经济部官员认为，2027年中国人民解放军建军一百周年之前，中国可能将会发动对台湾的进攻。鉴于德中经济联络的密切程度，届时德国极有可能受到中国的胁迫。

经济部提出的建议包括，在亚太、拉美和非洲开拓有前景的替代市场，并重新起草对外经济促进方案。德国方面对中国公司的投资计划将接受更为严格的审查，从2023年起，将不再向中国提供发展援助贷款。

德国经济部还计划推动欧盟同亚太经济区签署自由贸易协定，并扩大欧洲自有的生产和加工能力。经济部这份长达一百页的文件目前尚未经过联邦政府的审核讨论。不过，据报道，哈贝克在本周一次高层会议上已经接受了这份文件，并承诺会尽快进入实施阶段。

前不久，中国国有企业中远集团参股汉堡港的计划，曾在德国引起激烈讨论。尽管有人担心，中资进入汉堡港会加大德国对中国的经济依赖，但德国政府最终还是为这起少数股权交易开放了绿灯。中国收购两家德国芯片企业的计划则被联邦政府叫停。

（法新社，路透社）

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