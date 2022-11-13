 德经济部文件提及中国或在2027年前进攻台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

德经济部文件提及中国或在2027年前进攻台湾

德国经济部一份内部文件显示，中国可能会在2027年前发动对台攻势。因此德国现在就应开始减少对华经济依赖的程度，以免届时受到中国的胁迫。

Taiwan Wahl 2022

（德国之声中文网）媒体披露的德国经济部内部文件显示，经济部长哈贝克希望减少德国经济对中国的依赖程度。新闻网站"先锋"（The Pioneer)周四援引德国经济部对华战略文件报道称，经济部计划逐步减少对德中经济合作项目的政策性支持，有大量中国业务的德国企业则需承担定期提交报告的义务。

这份文件中称，过去几年当中，德国经济对中国的依赖程度有所增加，"中国减少对外依赖的同时，中国对欧盟及德国的经济意义却在不断提升。"

经济部长哈贝克主张减少德国经济对中国的依赖。

经济部长哈贝克主张减少德国经济对中国的依赖。

这份文件指出，经济部官员认为，2027年中国人民解放军建军一百周年之前，中国可能将会发动对台湾的进攻。鉴于德中经济联络的密切程度，届时德国极有可能受到中国的胁迫。

经济部提出的建议包括，在亚太、拉美和非洲开拓有前景的替代市场，并重新起草对外经济促进方案。德国方面对中国公司的投资计划将接受更为严格的审查，从2023年起，将不再向中国提供发展援助贷款。

德国经济部还计划推动欧盟同亚太经济区签署自由贸易协定，并扩大欧洲自有的生产和加工能力。经济部这份长达一百页的文件目前尚未经过联邦政府的审核讨论。不过，据报道，哈贝克在本周一次高层会议上已经接受了这份文件，并承诺会尽快进入实施阶段。

前不久，中国国有企业中远集团参股汉堡港的计划，曾在德国引起激烈讨论。尽管有人担心，中资进入汉堡港会加大德国对中国的经济依赖，但德国政府最终还是为这起少数股权交易开放了绿灯。中国收购两家德国芯片企业的计划则被联邦政府叫停。

（法新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, spricht an Bord einer Maschine der Flugbereitschaft auf dem Weg nach Singapur zu den Journalisten. Der Minister ist auf dem Weg zur 17. Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK). +++ dpa-Bildfunk +++

德国经济部长：面对中国要“更加谨慎” 13.11.2022

德国经济部长哈贝克对德国之声表示，德国需要使其在亚洲的商业利益多样化，以减少对中国的依赖。乌克兰战争证明了多元化的必要性。

14.11.2022 *** U.S. President Joe Biden meets with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the G20 leaders' summit in Bali, Indonesia, November 14, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

德语媒体：避免冲突成了中美关系的主轴 14.11.2022

早在分别担任美国副总统和中国国家副主席时，拜登和习近平就已经有过接触。但11月14日的中美首脑峰会上，尽管两人在镜头前握手寒暄，但似乎还是看不出老友相逢的喜悦。

Titel: German Vice Chancellor Robert Habeck speaks to DW Ort: Singapore Schlagwörter: Robert Habeck, Richard Walker, DW, China trade Sendedatum: 13.11.2022 Rechte: DW Bildbeschreibung: German Vice Chancellor Robert Habeck speaks to DW at a business conference in Singapore.

德国经济界究竟怎样对中国定位？ 14.11.2022

第17届德国经济亚太会议11月13日在新加坡举行，对中国的定位是会议的焦点议题。德国经济部长哈贝克在会上再次强调减少对中国的依赖是何等重要。德国经济界高管对此表示赞同，但也指出，供应链和销售市场多样化的形成需要10年、20年的时间。