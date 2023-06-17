德经济部：对华出口担保政策持续开放

（德国之声中文网）在德国联合政府内部仍存在意见分歧的情况下，「对华政策」何时能出台、将对双方产生何种影响目前仍不明朗。不过德国经济部近日澄清说，国家担保在对中国的出口方面没有限制。根据路透社获得的经济部对联邦议院左翼党（Die Linke）党团的问题答复中表示：「对中国的出口担保政策是开放的」。

目前，由社民党、绿党和自民党组成的联合执政政府正在就处理中国问题的正确方式进行辩论，本周出台的「德国国家安全战略」就被视为德国未来制定对华战略的重要依据。去年底，路透社曾获得德国官方机密文件草案，其中提到对与中国有深度往来的公司出台更严格的规定、从严审查投资担保以及对敏感技术收紧出口信用担保等，不过这些草案至今仍没有下文。

联合政府态度不一致

在德国执政党之中，社民党籍的现任德国总理肖尔茨的对华态度被认为较温和，他曾于媒体撰文称：「中国的崛起，既不是孤立中国的理由，也不是限制对华合作的借口。」在另一方面，绿党对中国的态度则较为强硬。过去几个月以来，绿党籍的德国外长贝尔博克也数度敦促德国改变对华政策，并且呼吁欧洲国家应降低对中国「单边依赖」的程度。

出口信用担保未受影响

对于目前德国对华出口政策，联邦议院左翼党经济政策发言人莱耶（Christian Leye）告诉路透社：「外交部长贝尔博克关于『出口信用担保已经有了上限』的说法与事实不符：对中国的担保政策仍然是开放的」，他指的是贝尔博克在今年4月份亚洲之行期间的发言。

莱耶评论道，德国政府正在实践「与中国打交道的战略模糊性」，言辞越来越尖锐，贸易方面的做法却没有改变。他表示，幸好中国和西方之间日益加剧的对抗还没有在出口信用担保的实践中体现出来。

出口信用担保的全称为「赫尔梅斯出口信用担保」（Hermesdeckungen），是德国政府为了在出口贸易中保护本国出口商和银行免受经济和政治原因造成的付款违约而推出的。此担保制度可追溯至1949年，德国政府委托Euler Hermes公司（如今的Allianz Trade，又名安联贸易/裕利安宜）为无法获得私人担保的公司提供出口担保，以促进德国出口产业发展，提高企业出口的抗风险能力。

德国的对华政策将驶向何方？

（综合报导）

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