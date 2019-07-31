 德经济学家：特朗普需要与中国达成交易 | 经济纵横 | DW | 05.08.2019

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经济纵横

德经济学家：特朗普需要与中国达成交易

美国总统特朗普使对华贸易争端加剧，宣布扩大加征关税范围。不过，德国基尔世界经济研究所所长费尔伯迈尔（Gabriel Felbermayr）近日在接受德国之声采访时强调，为竞选蝉联成功，特朗普需与中国达成交易。

Karikatur von Dominik Joswig Handelsstreit USA-China (DW/D. Joswig)

费尔伯迈尔：双方将达成协议，--也许还不会在8月底前，但会及时地在大选前

 

（德国之声中文网）德国之声：上周三（731日），最新一轮美中贸易谈判无果而终。谈判预定9月继续举行。而美国总统特朗普已宣布自91日起对另外3000亿美元进口中国商品加征10%惩罚性关税。您相信，事情会走到这一步吗？或者，特朗普只是意在下几轮谈判前加大施压？

费尔伯迈尔：特朗普制造压力，因为，他需要达成交易。他希望最迟在争取蝉联的选战前拿出和中国的一项重大交易。为此，他必须倾其所有投入战场。这将被课以10%惩罚性关税的3000亿美元商品便是他最后的库存，囊括了全部剩余中国进口商品。也就是说，他孤注一掷，以期达到他的大目标。

 

德国之声：这一次，受到惩罚性关税影响的会是普通的消费品，--每个美国人都购买的东西，比如，苹果手机、家电、鞋子、衣服。所有这些商品都会贵10%吗？

费尔伯迈尔：对美国消费者将会产生明显的价格效应，不过，不会是10%。沃尔玛特和其它进口商会承担部分成本，中国生产商也将通过降低价格，承受一部分。但是，仍有一部分会反映在超市上，而这会让选民们扫兴。假手这一新激化，特朗普是要让中国人做出让步，好使他能在选战中将之宣布为划时代胜利。

 

德国之声：今年5月，您曾说过，特朗普得小心，可不要"阴沟里翻船"了，因为，这方面的政治代价很高。由于消费品变贵，特朗普失去选民，这种可能性有多大？

费尔伯迈尔：我认为，这是一种现实危险。若看到自己喜欢购买的商品明显变贵，恰恰是摇摆选民有可能离开特朗普。但另一方面，特朗普拥有非常忠实的选民群体，他们当中的很多人会说，物价上涨诚然让人遗憾，但它是我们与中国人争夺世界经济主导地位大战中的必付代价。

 

德国之声：如果实施惩罚性关税，中国将有经济损失，美国消费者亦然，特朗普则冒政治损失风险。谁可以更加气定神闲？

费尔伯迈尔：这个问题不易回答。一方面，美国人的杠杆要长些，因为，他们从中国的进口大致是中国从美国进口的4倍。也就是说，特朗普的施压手段要多得多，毕竟，中方的经济损失会是美方的3至4倍。另一方面，中国实行威权统治；与特朗普全然不同，那里的政治领导层无需忧虑选举。很难判断，到底何种因素更有份量：特朗普能强行投入美国的经济强势？或者，政治敏感性会占上风？

Gabriel Felbermayr (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

德国基尔世界经济研究所所长费尔伯迈尔

 

德国之声：您如何评价中国人的策略？

费尔伯迈尔：继续激化当然不会让中国领导层喜欢。但是，事实非常清楚：就经济实力而言，中国所处的地位要弱些。我们今天就能看到，生产活动正从中国转移至其邻国；美国人现在已减少从中国购买衣服和鞋子，并转由越南进口。对中国来说，这是一个问题，因为，贸易转移可能长期有损于自己的经济模式。

我相信，中国领导层正寻求某种途径，既能保全面子，又能终结贸易冲突。它不愿再像历史上常有的那样受西方列强的欺辱。但它也知道，中国的稳定取决于经济，而经济上的风险会危及共产党的执政合法性。我认为，中国国内的这一脆弱的平衡状态和美国的选举决定了，双方将达成协议，--也许还不会在8月底前，但会及时地在大选前。在内容上，所达成的交易或许没什么大不了，但将会是一个特朗普和中国领导层都能称之为重大突破的交易。

 

德国之声：大选前，特朗普真的需要达成交易吗？或者，对选战而言，只要显示出他是一个以最强硬态度引领谈判的不知疲倦的斗士，就足够了？

费尔伯迈尔：达成交易当然更好，因为，他可借此反击民主党人的抨击。民主党人指责他一味破坏，毫无建树。其实，特朗普并非只同中国有麻烦。他同欧洲也有麻烦，同印度、同土耳其。他让这么多盟友不知所措，却并没有取得什么真正有新意的东西，作为例外的与墨西哥和加拿大达成的协议也受到激烈批评。如果不能同中国达成交易，以坚定姿态示人的他或许仍足以说服其铁杆支持者，但对摇摆选民来说，他需要有一个交易。

 

加布里埃尔·费尔伯迈尔是基尔克里斯蒂安-阿尔布莱希特大学国民经济学教授，20193月起担任基尔世界经济研究所（IfW）所长。

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