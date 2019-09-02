德经济学家下调2019德国经济增长预期值

（德国之声中文网）据德国各主要经济研究机构周三（10月2日）公布的秋季评估报告，鉴于制造业出现萧条，2019年 德国国内生产总值增速将只有0.5%。报告指出，造成这一现象的主因是贸易冲突持续以及英国脱欧问题带来的不确定性。在这一背景下，相关经济研究机构对是否应继续恪守"零赤字"预算政策表示质疑。

经济专家们也降低了对2020年的增长预测，从原先的1.8%下调至1.1%。主要原因被认为在于制造业。

就业扩张速度亦开始放缓。专家们预期，今年新增常规就业岗位38万个，而未来两年，将分别只有12万个和16万个。2020年，失业率将由目前的5%升至5.1%。

这些经济研究机构解释说，经济还能增长，主要是因为"个人购买欲望依然持续"。导致经济整体呈现弱势的主要原因有两个：国际景气"失去动力"并因美中贸易冲突而疲弱；有可能发生的英国无序脱欧也掣肘经济发展。

德国经济研究所DIW指出，目前，华盛顿对中国进口商品的平均税率为21%，北京的反制税率平均为22%。作为其结果，贸易额骤降，导致不稳定、遏止了企业的投资。

专家们认为，目前，景气的支持因素是财政和货币政策。因此，尽管经济力回落，现在尚不能称"深度景气危机"。专家们同时指出，德国虽侥幸得以避免陷入萧条，但目前及在可见的将来处于降温状态。因此这些研究所均认为，眼下尚不存在出台"一项全面的经济一揽子计划的必要性"。

不过，专家们警告说，把"零赤字"预算政策当成本我目的而恪守之，乃属"根本性质的错误"，绝非理性的经济政策。他们强调，从原则上讲，坚持预算紧缩不啻是"在萧条发生后再节约"，只会使问题更形严重。

研究所共同评估报告每年公布两次。参与评估报告撰写的，除德国经济研究所外，还有慕尼黑经济研究所Ifo、基尔世界经济研究所IfW，哈勒经济研究所IWH以及埃森的莱茵兰-威斯特法伦经济研究所RWI。

凝炼/叶宣（法新社）