德约科维奇: 宁可继续退赛 不打新冠疫苗？

（德国之声中文网）不论对网球是否感兴趣，人们可能都还记得：今年初，诺瓦克·德约科维奇（Novak Djokovic）试图以某种方式绕开澳大利亚防疫规定，参加今年的第一场大满贯赛事——澳大利亚网球公开赛，引发轩然大波。这位当时的世界头号男网选手认为，既持有签证，便可在未接种疫苗的情况下参赛。当时，这位塞尔维亚人能否参加澳网让世界公众紧张了整整10天：德约科维奇必须在一个官方规定的隔离酒店等待法院裁决。末了，他还是得离开澳大利亚。

德约科维奇的事件甚至染上政治色彩。塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）亦为他发声，称堪培拉当局所作所为无异于“猎巫行动”。

在即将到来的美国公开赛，即今年的最后一项大满贯赛事中，事情恐怕不至于走到这一步。然而，德约科维奇仍未接种疫苗。由此，他只是否能参赛也可能会成为政治事件。毕竟，美国（除少数例外）仍不允许未接种疫苗者入境。

仅这一点便不会使德约科维奇案变得容易。在温布尔登网球赛夺冠后，这位网球职业选手再度声明，仍无意接种疫苗，希望获得豁免。

德约科维奇甚至通过媒体向美国总统拜登请求网开一面，迄今未果。一个多星期前，德约科维奇推文称：“在等待我是否能前往美国（参赛）答复的同时，我在像获得许可一样为赛事做准备。”

希望正在变得渺茫

德约科维奇仍列在美国公开赛参赛者名单上。不过，赛事组织方当然认为自己受法律约束，必须遵循美国的防疫规定。这意味着，目前情况下，德约科维奇不会被允许参赛。

这位35岁的网球名将此前已经不得不临时退出在加拿大蒙特利尔举行的罗杰斯杯赛（ Rogers Cup），这场在8月8日至14日举行的赛事被看作是美国公开赛的主要预备赛事。因为未接种疫苗，德约科维奇不能入境加拿大。这一情况也适用于美国辛辛那提公开赛（8月14日至21日）。该赛事和与蒙特利尔赛事一样，均属于次高级别。鉴于此，德约科维奇在纽约美国公开赛（8月29日至9月11日）登场的机会越来越渺茫。

据体育媒体“Sport 1”报道，美国也有高层政界人士支持德约科维奇。几天前，共和党议员坦尼（Claudia Tenney）致函拜登总统，敦促政府“从国家利益出发给予豁免，让世界网球明星德约科维奇和其他国际知名运动员参加美国公开赛"。不过，除了德约科维奇，男网排名前100中没有其他运动员明言拒绝接种疫苗。

爆炸性话题

有关德约科维奇的妻子耶莱娜（Jelena）的新闻这些天再度显示，（疫苗接种）问题在德约科维奇家中特具爆炸性。上个月，36岁的耶莱娜刚在推特上同著名美国网球记者罗森贝格（Ben Rothenberg）发生过争执，原因是，他批评德约科维奇拒绝接种疫苗。

现在，随着德约科维奇不得不临时取消去蒙特利尔的参赛计划，耶莱娜又对美国网球杂志“Racquet”的一个问题做出激烈反应。该杂志问，既然相关国家的现行规定禁止参赛，何以德约科维奇还楞要报名参加北美赛事。

德约科维奇的妻子就此回复说：“根据规则和排名，报名参赛是自动的。那么，你们这一推文背后的逻辑何在？诺瓦克专注于打出他最好的网球。假定你们是一家网球杂志——或许你们该关注未来几星期所发生的事情？干你们的本行去吧，报道网球。”

眼下，诺瓦克·德约科维奇在世界网球排名中已落至第五位。目前的趋势：继续下滑。

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