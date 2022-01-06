德约科维奇签证案胜诉 能否打澳网仍是未知数

（德国之声中文网）澳洲联邦法院周一（10日）裁定释放遭拘留的世界球王德约科维奇（Novak Djokovic），法官认为，海关人员作出取消签证的决定是不合理的，不过澳洲仍保留撤销德约科维奇签证的权利，因此世界球王能否参加澳网，仍充满未知。

德约科维奇是上周三（5日）赴澳大利亚准备参加澳大利亚网球公开赛，却在墨尔本机场被拒绝入境。德约科维奇在出发前往澳大利亚前，经过两个独立医疗小组的审查后，取得了维多利亚州政府以及澳网的医疗豁免权，但澳洲边防部队的官员认为，其所持签证不允许未接种疫苗者获豁免权。德约科维奇被安排下榻在一家隔离饭店中。

然而澳洲联邦法院于10日对此案进行聆讯后，法官凯利（Anthony Kelly）裁决允许释放德约科维奇。凯利指出，德约科维奇在抵达墨尔本参加澳网公开赛前，就已取得新冠疫苗接种的医疗豁免，并在5日傍晚降落时提出证据。

凯利在听取许多关于此案的法律争辩后，接纳了德约科维奇的论点。凯利称自己「有些激动」，他说，德约科维奇已出示了「一位教授和一位知名医生」所提供的医疗豁免相关证据，并指出 「这个人又还能做什么呢？」

德约科维奇的律师尼克·伍德（Nick Wood）同意法官的观点，认为德约科维奇无法再为签证做出更多努力。德约科维奇与海关官员的谈话记录和他自己的宣誓书也显示，德约科维奇已为签证一事做足准备。

伍德说：「他已经做了他所理解进入澳大利亚所需的一切。」自从签证被撤销以来，德约科维奇一直被关在墨尔本的酒店隔离区内。如今随着法官作出释放判决，德约科维奇也将离开酒店。美联社称，目前还不清楚德约科维奇在开庭期间人在哪里。他并没有出现于线上法庭的屏幕上。

法庭交锋

德约科维奇的律师针对他的签证被取消一事提交了11条上诉论点。法庭文件报显示，德约科维奇没有接种疫苗，但他辩称自己不需要接种疫苗的证明，因为他有证据表明他已感染过新冠病毒，所以不需要疫苗接种证明。

德约科维奇在上个月曾感染过新冠病毒。澳大利亚医疗机构裁定，在六个月内感染过新冠肺炎的人可以获得疫苗接种规则的临时豁免权。因此，律师认为，他的签证被取消并不符合规定。

然而该裁决不代表德约科维奇一定能在澳洲出赛，澳大利亚内政部长卡伦·安德烈（Karen Andres）的律师在他们提交的文件中称，若法官作出有利于德约科维奇的裁决，官员有可能会第二次取消他的签证。他们说，疫苗接种豁免权只给罹患过新冠肺炎，而且是重症的入境旅客。

书面文件指出，没有任何迹象显示申请人（德约科维奇）在12月被检验出阳性时，有「急性重大疾病」。

当美联社问及德约科维奇可能遭遇的情况时，澳大利亚边防部队在电子邮件中说「签证被取消的人可能会连续三年被禁止入境澳洲。」但在某些情况下可以免除。每个案例都需根据自身情况进行评估。

34岁的世界球王所面临的困境受到全世界关注，且引发关于国家疫苗强制令的激烈辩论。这次的在线聆讯吸引国际关注，因为太多来自世界各地的人观看而数次当机。

（美联社、法新社等）

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