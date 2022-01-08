德约科维奇承认在已知感染后还接受采访

（德国之声中文网）目前世界男网排名第一的球员德约科维奇(Novak Djokovic)仍可能被澳大利亚政府驱逐出境。澳洲联邦法院周一（1月10日）裁定释放遭拘留的这位球王。法官认为，海关人员作出取消德约科维奇签证的决定是不合理的，不过澳洲仍保留撤销德约科维奇签证的权利。

“我的经纪人为这次失误道歉”

这位34岁的塞尔维亚球星周三（1月12日）承认，他的团队向澳洲方面提交了错误的行程信息。他在入境提交行程信息时声称，在1月5日抵达澳大利亚之前的14天内没有其他国家的旅行史，但近期的照片显示，他这期间到达过西班牙。

德约科维奇表示，是他的经纪人代替他提交的，这是一个失误，不是故意的， “我的经纪人为这个失误真诚地道歉”。

路透社报道称，根据澳洲规定，在表格上提供错误信息，最高可判处12个月的监禁，可能被取消签证外加罚款。

承认违反隔离规定

德约科维奇本人也在周三道歉，承认了他在12月18日感染新冠时还接受法国媒体《L'Equipe》采访、进行照片拍摄。这是德约科维奇第二次感染新冠，他也曾在2020年6月感染该病毒。

这位网球明星表示，他当时不想让记者失望所以接受了采访。“我确实保持了社交距离，除在拍照时之外都戴着口罩。德约科维奇说，“这是一个判断错误，我承认我本应该重新安排这个（采访）承诺。”

此外，他否认了媒体关于他在12月17日参加贝尔格莱德的网球活动向儿童颁奖时已知自己感染的说法。社交媒体图片显示，他与孩子们合影，而且没有戴口罩。德约科维奇说，“我当时没有症状，感觉很好，直到活动后，我才收到PCR结果呈阳性的通知”，他补充说，他活动前的快速抗原测试是阴性的。

不过，路透社报道指出，这与德约科维奇提交给澳大利亚法院的一份文书中的说法相矛盾，文书中德约科维奇称他是在12月16日被诊断出来的。

“我不喜欢他的傲慢”

对疫苗持怀疑态度的德约科维奇没有接种疫苗，这让疫苗反对者对其大加赞赏。不过这位球王在新的Instagram帖子中表示，出于对澳大利亚当局的尊重，他不会对这一争议发表更多评论。

“我只想有机会与世界上最好的球员们竞争，并在世界上最好的观众面前比赛”，德约科维奇这样说。

不过，其他球员是否愿意在澳网与这位塞尔维亚球星同台竞技就不好说了。毕竟据路透社报道，在男子网坛排名前100的选手中，只有三人没有接种疫苗。

很多澳大利亚人也对德约科维奇的表现感到愤怒。“我不喜欢他的傲慢，”墨尔本的居民Teyhan Ismain对路透社说，“他看起来在说了一些谎，所以我认为他最好还是回家吧。”

（路透社等）

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