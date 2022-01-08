 德约科维奇承认在已知感染后还接受采访 | 足坛体坛 | DW | 12.01.2022

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德约科维奇承认在已知感染后还接受采访

世界网坛头号选手德约科维奇周三承认，他的团队向澳方提交了错误的行程信息。他也为在12月违反新冠感染者隔离规定、接受法媒采访而道歉，但称仍希望能参加比赛。不过目前，他能否参加即将开始的澳网，尚未可知。一些澳大利亚人指责他傲慢，希望他赶紧回家。

德约科维奇1月12日承认，他的团队向澳方提交了错误行程信息，也承认自己在12月份违反了新冠感染者隔离规定

德约科维奇1月12日承认，他的团队向澳方提交了错误行程信息，也承认自己在12月份违反了新冠感染者隔离规定

（德国之声中文网）目前世界男网排名第一的球员德约科维奇(Novak Djokovic)仍可能被澳大利亚政府驱逐出境。澳洲联邦法院周一（1月10日）裁定释放遭拘留的这位球王。法官认为，海关人员作出取消德约科维奇签证的决定是不合理的，不过澳洲仍保留撤销德约科维奇签证的权利。

“我的经纪人为这次失误道歉”

这位34岁的塞尔维亚球星周三（1月12日）承认，他的团队向澳洲方面提交了错误的行程信息。他在入境提交行程信息时声称，在1月5日抵达澳大利亚之前的14天内没有其他国家的旅行史，但近期的照片显示，他这期间到达过西班牙。

德约科维奇表示，是他的经纪人代替他提交的，这是一个失误，不是故意的， “我的经纪人为这个失误真诚地道歉”。

路透社报道称，根据澳洲规定，在表格上提供错误信息，最高可判处12个月的监禁，可能被取消签证外加罚款。

承认违反隔离规定

德约科维奇本人也在周三道歉，承认了他在12月18日感染新冠时还接受法国媒体《L'Equipe》采访、进行照片拍摄。这是德约科维奇第二次感染新冠，他也曾在2020年6月感染该病毒

这位网球明星表示，他当时不想让记者失望所以接受了采访。“我确实保持了社交距离，除在拍照时之外都戴着口罩。德约科维奇说，“这是一个判断错误，我承认我本应该重新安排这个（采访）承诺。”

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德约科维奇本渴望成功卫冕澳网冠军，但现在，可能没接种新冠疫苗的他连澳大利亚都进不去。澳洲已取消了这位网坛球王的签证，拒绝让他入境参加澳洲网球公开赛。

受到国际关注的世界球王德约科维奇有关吊销签证的聆讯结束，法官裁定立即释放德约科维奇，这代表球王将有望参加17日开打的澳洲网球公开赛。

在球王德约科维奇遭到澳洲拒绝入境并被安置在墨尔本隔离酒店三天后，其律师周六向法庭提交文件称，德约科维奇12月曾被检测出感染新冠病毒，因此有资格获得疫苗豁免签证。

此外，他否认了媒体关于他在12月17日参加贝尔格莱德的网球活动向儿童颁奖时已知自己感染的说法。社交媒体图片显示，他与孩子们合影，而且没有戴口罩。德约科维奇说，“我当时没有症状，感觉很好，直到活动后，我才收到PCR结果呈阳性的通知”，他补充说，他活动前的快速抗原测试是阴性的。

不过，路透社报道指出，这与德约科维奇提交给澳大利亚法院的一份文书中的说法相矛盾，文书中德约科维奇称他是在12月16日被诊断出来的。

“我不喜欢他的傲慢”

对疫苗持怀疑态度的德约科维奇没有接种疫苗，这让疫苗反对者对其大加赞赏。不过这位球王在新的Instagram帖子中表示，出于对澳大利亚当局的尊重，他不会对这一争议发表更多评论。

“我只想有机会与世界上最好的球员们竞争，并在世界上最好的观众面前比赛”，德约科维奇这样说。

不过，其他球员是否愿意在澳网与这位塞尔维亚球星同台竞技就不好说了。毕竟据路透社报道，在男子网坛排名前100的选手中，只有三人没有接种疫苗。

很多澳大利亚人也对德约科维奇的表现感到愤怒。“我不喜欢他的傲慢，”墨尔本的居民Teyhan Ismain对路透社说，“他看起来在说了一些谎，所以我认为他最好还是回家吧。”

（路透社等）

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